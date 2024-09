Nina Zilli, chi è e carriera della cantante: dagli esordi al Festival di Sanremo

Nina Zilli, concorrente di Ballando con le stelle 2024, è una delle voci più raffinate e celebri della canzone italiana. Originaria di Piacenza e nata nel 1980, il suo è in realtà lo pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta; la scelta del nome d’arte è legata alla sua cantante preferita, Nina Simone, e al cognome della madre “Zilli”. Sin da adolescente si avvicina al mondo della musica esibendosi in alcuni gruppi e studiando canto lirico al conservatorio; nel 2009, in seguito alla firma del suo primo contratto con la Universal, pubblica il suo primo singolo 50mila con Giuliano Palma, che fu un grande successo.

Nel 2010 Nina Zilli pubblica il suo primo album, Sempre lontano, cui fanno seguito L’amore è femmina del 2012, Frasi e Fumo del 2015 e Modern art del 2017. 4 album in studio così come 4 sono state le sue partecipazioni in gara al Festival di Sanremo; nel 2010 ha preso parte alla categoria “Nuova generazione” con il brano L’uomo che amava le donne, successivamente si è esibita con Per sempre nel 2012, nel 2015 con Sola e nel 2018 con Senza appartenere. Inoltre, nel 2012, è stata chiamata a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con la canzone L’amore è femmina (Out of Love).

Nina Zilli e il compagno Danti: la nascita della figlia Anna Blue

Cosa sappiamo invece della vita privata di Nina Zilli? La cantante in passato è stata sentimentalmente legata al musicista Riccardo Gilbertini e successivamente al cantante Neffa; dal 2021, invece, è felicemente fidanzata con il rapper Danti, membro del duo Two Fingerz, dal cui amore è nata nel 2023 la loro prima figlia Anna Blue.

In un’intervista al Corriere della Sera del 2023, Nina Zilli aveva ricordato il momento in cui realizzò che sarebbe diventata mamma: “Quando ho scoperto di essere incinta sono svenuta! Non me lo aspettavo. Anna Blue è una bambina caparbia, si è nascosta per due mesi e mezzo. Non mi sentivo benissimo e sono andata dal ginecologo per un controllo. ‘Vede quella cosa che si muove? È il cuore’. E io puff… alla Fantozzi“. Il matrimonio con Danti non è ancora arrivato, ma per lei non rappresenta affatto un problema: “Non è il mio chiodo fisso. Se Danti mi farà la proposta, vediamo se avrò voglia di dirgli di sì“.

