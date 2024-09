Si accendono i riflettori sulla prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 con la coppia formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca pronti a scendere in pista. La cantante partecipa per la prima volta ad un dance show ed è pronta a cimentarsi con la danza accompagna dal maestro Pasquale La Rocca, che detiene un piccolo record nel programma. Il ballerino professionista, infatti, ha realizzato cinque vittoria su cinque partecipazioni nelle varie edizioni di Ballando con le stelle, di cui le ultime due sono quelle in Italia). L’accoppiata con Nina Zilli sulla carta sembra vincente considerando la fisicità di Nina Zilli che potrebbe rivelarsi una delle sorprese di questa nuova edizione di Ballando. Chissà che Pasquale La Rocca non riesca quest’anno a registrare un nuovo record vincendo anche questa edizione.

Intanto il primo incontro tra Nina Zilli e Pasquale La Rocca è andato benissimo. La cantante quando ha scoperto il suo maestro di ballo ha esclamato: “Noooo Pasquale! Sono sudatissima, che piacere maestro. Complimenti per tutto, sei bravissimo”.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca di Ballando con le Stelle 2024 sono già i preferiti dei social!

La coppia formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca di Ballando con le Stelle 2024 non teme nessuno, nemmeno la giuria. “Non vedo l’ora di rivederla soprattutto la mia Selvaggia, a me piace. Carolyn sono le più belle” – commenta il ballerino professionista parlando della giuria di Ballando. Nina dal canto suo fa il nome anche di Fabio, Ivan e precisa “la paura è un sentimento che non mi appartiene”. Intanto sui social sono già impazziti per questa coppia; spulciando i commenti, infatti, sono quasi tutti a favore di Nina e Pasquale.

“Che belli!!! ” – scrive un utente, mentre un’altra sottolinea il grande talento di Nina Zilli “contentissima per Nina Zilli. Spero proprio che questo programma la valorizzi ancora di più per la brava artista che è e magari in un futuro vederla come presentatrice di un programma pomeridiano. Sicuramente sarebbe meglio di tante altre. Vai Nina!!!”. E ancora c’è chi ironizza sul duro lavoro che spetterà alla cantante conoscendo la precisione del ballerino: “solidarietà a Nina Zilli, non sa a cosa andrà incontro”. Infine c’è chi già parla di vittoria: “ci credo alla reazione di Zilli, che praticamente quando ha visto Pasquale ha visto la vittoria”, mentre un altro ha scritto “se La Rocca vince anche quest’anno che IMHO non parte favoritissimo, può entrare nella storia della televisione mondiale per essere l’unica persona al mondo ad aver vinto 6 edizioni su 6 partecipazioni nello stesso format in 3 paesi diversi”.

