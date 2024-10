Nina Zilli e Pasquale La Rocca saranno i vincitori di Ballando con le Stelle 2024? E’ bastata una sola puntata per far impazzire il pubblico dei social che è rimasto sbalordito dalla bravura in pista della cantautrice accompagnata in questa avventura dal bravissimo Pasquale La Rocca. La coppia ha debuttato sulla pista di Ballando con uno scatenato quick, un ballo da sala internazionale che segue il ritmo 2/4 o 4/4, simile a un foxtrot veloce. Una prova non facile per la cantante che subito dopo l’esibizione ha commentato: “più che quickstep me pareva crossfit”.

La giuria si è complimentata per l’ottima esibizione anche se i voti sono stati contenuti come quello di Carolyn Smith che le ha assegnato solo 6. Il voto della presidente è stato criticato sui social: “la Smith che da 6 a Nina Zilli che ha fatto pena quando ha dato 4 a tutti gli altri… Ma che roba è? Nina Zilli sa essere sexy, ma quando balla è incredibile come si tramuti in un camionista, una dote davvero insolita”.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle 2024: le previsioni dei social

Il quick portato sulla pista di Ballando con le Stelle 2024 da Nina Zilli e Pasquale La Rocca ha lasciato il segno. I social sono letteralmente impazziti e in tantissimi hanno commentato la bravura di entrambi. “Mi sono affaticata io per lei. Questa coppia è una bomba di energia, stile, grinta, carattere, passi precisi, emozioni. Strabordantemente belli e bravi” – ha scritto un utente, mentre un altro ha fatto notare come i giurati Selvagia Luccarelli e Guillermo Mariotto si siano palesemente espressi a favore della cantante.

Non mancano poi le dichiarazioni d’amore: “i amo #ninazilli e #Pasqualelarocca. Bravissimi e bellissimi”, mentre chi sottolinea “un ballo non semplice, ma molto riuscito grazie anche alla bravura del maestro! Un utente, invece, non può non notare come Nina Zilli sia brava in tutto: “che nervoso mi fa venire #ninazilli. Ma c’è qualcosa che non sa fare???”. Infine un utente è rammaricato per la conclusione della prima puntata: “la Migliore coppia, la migliore performance. Quella che ha fatto show ad altissimi livelli. MERITAVANO loro la vittoria della serata ed i 30 punti per la prossima serata”.