Ninfa Leone, chi era la mamma di Alessandra Tripoli

Storica insegnante di danza a Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1 al fianco di Luca Barbareschi, con il quale condivide attualmente il palco del dance show di Milly Carlucci. La ballerina ha inseguito questa passione sin da bambina, supportata anche dall’affetto dell’adorata mamma, alla quale ha dovuto dire addio nel giugno dello scorso anno.

Ninfa Leone, mamma di Alessandra Tripoli, è morta a giugno 2023 in seguito ad una malattia; di lei si conoscono pochissime informazioni, essendo lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione a differenza della figlia, la quale ha vissuto con profondo dolore il lutto improvviso. L’annuncio della scomparsa della madre era arrivato per mezzo social, con un lungo post per ricordarla con profondo affetto.

Alessandra Tripoli, il ricordo della mamma a Ballando: “Mi sono sentita svuotata“

“Pensavo l’avresti vinta, pensavo avremmo avuto più tempo. Voglio ricordarti così. Sorridente solare come solo tu sapevi essere!“, così ha scritto Alessandra Tripoli in un post su Instagram, ricordando la mamma Ninfa Leone. “Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare. Vorrei averti chiesto come fare senza di te, pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all’ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori, pensavo avremmo avuto più tempo. Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso”.

Anche a Ballando con le stelle 2024, poche puntate fa, la ballerina si era commossa ricordandola: “Io con mia madre avevo un rapporto viscerale, io ho perso in una volta sola mia madre, la mia migliore amica e mi sono sentita svuotata. Non riuscivo più a mangiare e neanche a stare con mio figlio perché vedevo che mia madre si perdeva dei momenti“.