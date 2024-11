Ninfa Leone, chi è la mamma morta di Alessandra Tripoli: scomparsa prematuramente per una malattia

Si è lasciata andare alle lacrime ad alle confessione Alessandra Tripoli nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 ricordando la mamma Ninfa Leone, morta prematuramente il 16 giugno 2023. All’epoca ad annunciarlo era stata la stessa Alessandra con un toccante post sui social: “Voglio ricordarti così… sorridente solare come solo tu sapevi essere! Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare”

Chi era Ninfa Leone, la mamma di Alessandra Tripoli morta l’anno scorso? Le informazioni sulla donna sono poche, si sa solo che era sposata e madre di tre figli e che è morta dopo una breve malattia. Di lei resta però il ricordo della ballerina: “Liam era tutto per te e ti prometto che gli racconterò della sua NONNINA INTA ogni giorno della mia vita. Mi manchi già e non mi sono ancora resa conto che veramente non ci sei più! Chiunque ti abbia mai incontrato è rimasto illuminato dalla tua luce dalla tua gioia.”

Alessandra Tripoli e il ricordo commosso a Ballando con le stelle 2024: “Mi manca tutto”

Alessandra Tripoli in lacrime ha voluto ricordare la mamma che non c’è più: “Io con mia madre avevo un rapporto viscerale io ho perso in una volta sola mia madre, la mia migliore amica e mi sono sentita svuotata, non riuscivo più a mangiare e neanche a stare con mio figlio perché vedevo che mia madre si perdeva dei momenti.” E subito dopo ha confessato: “Di mia mamma mi manca il fatto che era l’unica persona che mi vedeva veramente” Alessandra Tripoli con Luca Barbareschi hanno intonato un valzer toccante che ha fatto scoppiare a piangere tutto il teatro e persino Milly Carlucci.