Nino Formicola “Maria Teresa Ruta? Fu più di una cotta!”/ “Mia moglie Alessandra…”

Solo pochi mesi fa, Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip svelava prima di un flirt con Francesco Baccini, poi di una cotta presa per Nino Formicola. Se il primo ha avuto modo di avere anche un confronto con lei in diretta, Formicola ha preferito non replicare, questo fino ad oggi. In diretta su RTL 102.5 News, nello spazio condotto dal giornalista Francesco Fredella, abbiamo chiesto a Nino Formicola chiarimenti sulla rivelazione della Ruta. Lui ci ha confermato tutto (e non solo!).

“Quando Maria Teresa Ruta ha detto di aver avuto una storia con Baccini e di aver preso una cotta per me, in realtà lei ha edulcorato due situazioni, perché non ha detto per niente una balla!” ha esordito. Poi ha personalmente confermato il flirt, ammettendo di crederle anche su Baccini: “Io e lei abbiamo avuto un’affettuosa amicizia e siccome ha preferito, giustamente, dire le cose singolarmente, e la mia è vera, non capisco perché non dovrebbe esserlo anche l’altra. Altro non dico, ma sicuramente quello che lei ha detto non è una balla!”

Nino Formicola: “Mia moglie Alessandra sapeva della storia con Maria Teresa Ruta”

Un vero colpo di scena che ci ha portato a chiedergli, poi, qual è stata la reazione di sua moglie Alessandra Raya alla notizia. “Lei era al corrente di tutta la storia, – ha ammesso Nino – infatti la prima cosa che ho fatto con lei è raccontarle tutte le mie disavventure sentimentali, anche perché molte di queste erano persone dello spettacolo, quindi ho raccontato tutto per evitare questioni incresciose.” D’altronde l’unico grande amore della sua vita è proprio la sua attuale moglie: “Io sono stato single finché non ho incontrato Alessandra – ha raccontato in diretta su RTL 102.5 News, per poi ammettere che – era una mia regola di vita, tant’è che lo dicevo a chiunque incontravo “Sappi che io posso essere uno stupendo amici, amante, consigliere ma come fidanzato non valgo un caz*o!’. L’esclusiva quindi non l’ho data a nessuno, l’unica è stata proprio Alessandra e infatti poi l’ho anche sposata.”

