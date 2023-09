Nintendo Direct/ Video, da Super Mario & Donkey Kong a Tomb Raider: i giochi presentati

Tanta carne al fuoco mostrata ieri in occasione del Nintendo Direct, il classico show online della nota azienda giapponese che informa gamer e addetti ai lavori circa le prossime uscite videoludiche. Tantissimi i giochi annunciati, alcuni dei quali storici, a cominciare da F-Zero 99, racing game futuristico che farà il suo ritorno con una modalità battle royale a ben 99 giocatori, e che sarà disponibile fin da subito. Non mancano poi le novità in casa Super Mario, a cominciare Mario and Donkey Kong, un remake di un vecchio gioco disponibile su Game Boy Advance, che sarà disponibile su Switch dal prossimo febbraio.

Anche la principessa Peach avrà un suo gioco, precisamente “Princess Peach: Showtime!”, in uscita a marzo 2024: fra le sue particolarità, il fatto che Peach potrà indossare vari costumi per ottenere poteri speciali. Nel Nintendo Direct spazio anche all’espansione per Splatoon 3, prevista per la primavera 2024, nonché al remake di Paper Mario: il portale millenario, fra i grandi classici di casa Nintendo, anche questo in uscito per Nintendo Switch nel corso dell’anno che verrà.

NINTENTO DIRECT, SVELATO TOMB RAIDER REMASTERED

Rimanendo in tema “classic” durante il Nintendo Direct è stato presentato anche Tomb Raider Remastered, ovvero una collezione che prevede i primi tre giochi di Lara Croft in versione rimasterizzati e tirati a lucido con una grafica migliore, in arrivo su Switch. Proseguiamo con “WarioWare: Move It”, un nuovo gioco dedicato a Wario in arrivo fra meno di due mesi, il prossimo tre settembre, che sarà decisamente interattivo.

Spazio infine, fra i vari titoli mostrati ad un altro remake, quello di Super Mario RPG. Per il Nintendo Direct l’azienda giapponese ha rilasciato un nuovo trailer in cui sono stati mostrati alcuni dettagli sul gioco, comprese le modifiche al sistema di battaglia. Anche per questo titolo non bisognerà aspettare tanto visto che l’uscita è prevista per il prossimo 17 novembre, in tempo per le vacanze natalizie.

