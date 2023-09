Nintendo Switch 2 in arrivo nel 2024?/ Sarebbe già stata mostrata agli sviluppatori

Le notizie sulla Nintendo Switch 2, la console erede dell’attuale di casa Big N, tornano a circolare. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che un modello della stessa console di nuova generazione sarebbe stata mostrata in occasione della GamesCom 2023 di Colonia. Come si legge su Hdblog.it, citando Jez Corden di Windows Central, la Switch 2 sarebbe stata resa pubblica solo a porte chiuse, un evento durante il quale l’azienda giapponese avrebbe mostrato ad alcuni sviluppatori fidati il suo nuovo gioiellino, con tanto di demo.

Fra i giochi utilizzabili, sempre in versione dimostrativa, vi sarebbe stato anche Zelda Breath of the Wild, così come specificato da Eurogamer, in una versione migliorata per sfruttare al meglio la potenza della Switch numero 2. Al momento si tratta comunque di indiscrezioni anche perchè fino ad oggi Nintendo non ha mai confermato l’arrivo di un’erede della Switch, è anche vero che sicuramente l’azienda nipponica farà uscire a breve una nuova stazione di gioco.

NINTENDO SWITCH 2 IN ARRIVO NEL 2024? TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO

Secondo quanto emerso fino ad oggi la messa in commercio dovrebbe coincidere con il 2024, l’anno prossimo, ed inoltre non dovrebbe avere un display OLED ma ancora un LCD, con tanto di slot per le varie cartucce, quindi mantenendo la presenza dei giochi fisici. Secondo un rapporto di Nikkei Asia, lo sviluppo della console starebbe “progredendo bene”, e alcuni sviluppatori avrebbero tra l’altro già ricevuto il kit di sviluppo per iniziare a lavorare sui giochi futuri.

Secondo i ben informati l’arrivo o comunque l’annuncio della nuova Nintendo Switch 2 sarebbe imminente anche perchè negli ultimi tempi le vendite della Switch hanno registrato un sensibile calo. Nel 2021 ne sono state vendute 21 milioni, che sono diventate 18 nel 2022 e che per il 2023 dovrebbero essere 2022, di conseguenza il mercato sembrerebbe vicino alla saturazione. Ovviamente, come vi diciamo sempre in questi casi, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di notizie più certe.

