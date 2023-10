Nintendo Switch 2 in arrivo nel 2024/ Prezzo, caratteristiche e data d’uscita: quello che sappiamo

Si torna a parlare della Nintendo Switch 2, l’erede dell’attua console di casa Nintendo. Secondo le ultime indiscrezioni, così come raccolto dai colleghi di Wired, la nuova stazione di gioco di Big N sarebbe più vicina di quanto non si pensi. Le voci su una sua imminente presentazione ed uscita si sono moltiplicate in queste ore, e sono alquanto attendibili. Se tutto andrà come prevista la seconda generazione della console ibrida dovrebbe avere di fatto delle forme molto simili all’attuale Switch, ma con un design migliorato e modernizzato, soprattutto per quanto riguarda il controller, superando così il noto problema del drifting.

Inoltre, la Nintendo Switch 2 avrà una migliore qualità nel display, quindi risoluzione a frequenza di aggiornamento delle immagini superiore all’attuale generazione. Sempre in base ai leak emersi in rete nelle ultime giornate, la nuova console nipponica dovrebbe essere pensata non soltanto per i casual gamer, e per questo sarà dotata di un hardware decisamente potente, promettendo così prestazioni paragonabili a quelle di Playstation 5 e Xbox Series.

NINTENDO SWITCH 2 IN ARRIVO NEL 2024: 12 GIGA DI RAM E SUPPORTO AL RAY TRACING

Si parla infatti di ben 12 gigabyte di RAM, tre volte tanto quanto la memoria attuale, oltre ad un chip custom capace di reggere il ray tracing, la rappresentazione realistica di luci e ombre tanto apprezzata dai videogiocatori. Presente anche la tecnologia dlss 3.1 di Nvidia “basata su deep learning per migliorare risoluzione, frequenza e resa grafica”, come specifica Wired. In merito al display dovrebbe trattarsi di un LED (non OLED), con anche una fotocamera posteriore, mentre i joy-pad, come anticipato sopra, dovrebbero essere completamente rivisti, evitando la cosiddetta “deriva” dovuta a seguito dell’usura.

Così come Sony e Microsoft, Nintendo punterà su una doppia versione della stessa console, una solo digital, quindi in grado di leggere solo i giochi scaricati, e una invece con il lettore di cartucce per i videogame fisici. In merito all’uscita, invece, la data prefissata sarebbe settembre 2024, fra meno di un anno, mentre i prezzi dovrebbero essere 379 euro per la versione “only digitale” e 425 invece per quella con il lettore.











