Noemi Bocchi/ L’ex marito Mauro Caucci accusato di maltrattamenti a processo

Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti dopo la separazione dell’ex calciatore da Ilary Blasi, avrebbe denunciato l’ex marito Mauro Caucci per presunti maltrattamenti e la questione sarebbe approdata in tribunale. A darne notizia è Il Corriere della Sera, secondo cui il matrimonio sarebbe sfociato in un processo che vedrebbe l’uomo imputato. Noemi Bocchi, riporta il quotidiano, avrebbe sporto denuncia nel 2019, circa 9 anni dopo le nozze. L’unione tra Noemi Bocchi e Mauro Caucci, nel resoconto che ne fa Il Corriere, sarebbe andato avanti per un certo periodo senza problemi e sarebbero nati due figli.

Nel 2017 il rapporto sarebbe cambiato, il dialogo si sarebbe fatto sempre più lontano e Noemi Bocchi avrebbe parlato di un “allontanamento” del marito da lei e dai loro bambini. Il quotidiano riporta passaggi della presunta denuncia della donna in cui si leggerebbe che avrebbe tentato di mantenere un rapporto “quanto più civile” con il marito prima che tutto precipitasse, ma poi sarebbe stata lasciata “sola improvvisamente”. Nella denuncia, Noemi Bocchi avrebbe riferito di un episodio in particolare che viene riportato ancora dal Corriere della Sera nell’articolo sul processo a carico di Mauro Caucci.

Noemi Bocchi e la denuncia all’ex marito: Mauro Caucci a processo

Nel 2019, stando alla ricostruzione che fa Il Corriere della Sera, Noemi Bocchi e l’ex marito Mauro Caucci sarebbero giunti a un accordo sui termini della separazione. In un passaggio di quanto riportato dal quotidiano sulla vicenda (che ora vedrebbe l’uomo accusato di presunti maltrattamenti in famiglia, a seguito di una denuncia della ex moglie attuale compagna di Francesco Totti), si legge che una sera l’ex marito di Noemi Bocchi si sarebbe recato a casa sua e lei gli avrebbe aperto la porta dopo che Caucci avrebbe citofonato con insistenza minacciando di non andarsene.

Una volta all’interno dell’abitazione, riporta Il Corriere della Sera, l’ex marito di Noemi Bocchi l’avrebbe strattonata e si parla anche di “mani al collo”. Noemi Bocchi si sarebbe successivamente rifugiata in bagno prima che l’uomo andasse via. Una ricostruzione che sarebbe ora al vaglio di un giudice chiamato a decidere sul caso in tribunale. Stando a quanto riferito ancora dal quotidiano, Noemi Bocchi avrebbe sporto denuncia producendo anche un referto medico che attesterebbe la presenza di alcune ferite all’esito della presunta aggressione. Secondo le indiscrezioni sul processo, tra le carte ci sarebbe anche l’accusa, a carico dell’ex, di “aver violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale“.











