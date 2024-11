Noi e… 2024: anticipazioni e diretta dell’evento Unicef

Oggi, mercoledì 20 novembre 2024, in prima serata, Raiuno trasmette “Noi e…”, evento Unicef dedicato all’infanzia e che viene trasmesso in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Al timone della serata c’è Mara Venier che, con interviste, testimonianze, immagini e racconti di vita, darà voce a quei bambini che vivono in zone più difficili nel mondo. Non manca, tuttavia, il momento dedicato allo spettacolo e all’intrattenimento con la presenza di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che mettono la propria arte a disposizione di una serata così importante.

Nel corso della serata, inoltre, saranno mostrate le testimonianze delle missioni realizzate dall’UNICEF in vari Paesi nel mondo: dall’Ucraina all’Uganda, fino alla Costa d’Avorio, oltre che in Italia, con testimonianze di ragazze e ragazzi da Aversa e Castel Volturno.

Gli ospiti della serata evento “Noi e… 2024”

Sul palco, insieme a Mara Venier, ci saranno non solo le persone che lavorano in primi linea nelle missioni Unicef, ma anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo che regaleranno momenti musicali al pubblico presente negli studi “Fabrizio Frizzi”, ma anche ai telespettatori.

Riccardo Cocciante, Luca Argentero e Cristina Marino, Patty Pravo, Lino Banfi con la nipote Virginia, Sal Da Vinci, Francesco Paolantoni, Anastasija Kuzmina, Alessandra Mastronardi, Francesco Gabbani, Stefania Sandrelli e la nipote Elena, Clara e Gabriele Corsi sono gli ospiti della serata mentre per UNICEF interverranno Paolo Rozera, direttore generale UNICEF Italia, Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, Carmela Pace presidente UNICEF Italia e LILLO in un rvm.

Come vedere in diretta streaming Noi e… 2024

La serata evento dedicata all’Unicef intitolata “Noi e… 2024” potrà essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine dell’appuntamento quotidiano con Affari tuoi. Scaricando l’applicazione di Raiplay o collegandosi al sito si potrà, invece, seguire la diretta streaming contemporaneamente alla diretta televisiva. Con Raiplay, inoltre, la serata può essere vista anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda in tv.

