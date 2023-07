Nothing Phone 2, svelati dettagli e caratteristiche/ Quanto costerà e dove acquistarlo

Nothing Phone 2 sta per diventare realtà. “Il nostro design ormai è iconico e non volevamo cambiarlo o stravolgerlo, perché vogliamo che la gente ci riconosca” ha spiegato David Sanmartin Garcia, co-fondatore di Nothing insieme con Carl Pei, in un’intervista concessa a La Repubblica. Il successo del primo Phone è stato sorprendente, al punto che “nell’ultimo anno siamo passati da 150 a 450 dipendenti, di cui un centinaio dedicati solo al software – illustra Sanmartin – abbiamo assorbito gli sviluppatori di OxygenOS e abbiamo venduto 750mila Phone 1”. Ma che cosa ci si può aspettare da questo nuovo, atteso dispositivo?

Nothing Phone 2 sarà in prevendita a partire dal 17 luglio anche in Italia e manterrà una delle principali caratteristiche che lo ha reso riconoscibile sul mercato degli smartphone: la parte posteriore sarà ancora trasparente e dotata di led capaci di illuminarsi quando si riceve una telefonata, una notifica o si collega l’alimentatore. I led inoltre possono essere associati ad alcune funzioni specifiche, per esempio per distinguere un particolare contatto al momento della ricezione di una telefonata. Nel Nothing Phone 2 saranno presenti più strisce a comporre i led, aumentando così la varietà nei giochi di accensione e spegnimento.

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche del Nothing Phone 2 e soprattutto a capire il prezzo di questo nuovo modello di smartphone. Rispetto al Phone 1, il display passa da 6.55” a 6.7” ed è dotato di vetro posteriore arrotondato in modo da essere facilmente maneggevole. Lo schermo è di tipo Ltpo con frequenza di aggiornamento variabile sino a 120 Hz e può raggiungere una luminosità di picco di 1600 nit; la batteria passa da 4500 a 4700 mAh e supporta la ricarica rapida a 45W. Il sistema operativo NothingOS 2.0 è basato su Android 13, il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sono presenti due fotocamere posteriori da 50 MP di cui una grandangolare.

In Italia, il Nothing Phone 2 sarà disponibile nei colori bianco e grigio. La versione 8/128 costerà 679 euro; la 12/256 avrà un prezzo di 729 euro; la 12/512 infine costerà 849 euro.











