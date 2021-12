Notte di Capodanno “Big & Bang” RTL 102.5/ Radiovisione, diretta video: super ospiti

Tra i numerosi eventi di Capodanno, non può mancare quello di RTL 102.5, “Big & Bang”. A partire dalle ore 19.00 di oggi 31 dicembre i maggiori artisti italiani si prepareranno a brindare in diretta ed a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i numerosi ascoltatori di RTL 102.5! Al timone della lunga serata che andrà in onda in diretta sia su RTL 102.5, che su Radio Zeta, ci saranno alcuni dei celebri nomi della radio: Angelo Baiguini, Federica Gentile, Paola Di Benedetto, Simone Palmieri e Diego Zappone, Carolina Rey e Mario Vai.

In occasione dell’ultimo giorno del 2021, dunque, la prima radiovisione italiana è pronta a celebrare il nuovo anno con un grande vento a base di musica ma soprattutto importanti ospiti che si preparano a brindare live con gli ascoltatori. Tanti i nomi importanti che vanno da Laura Pausini passando per Jovanotti, Alessandra Amoroso, Cristiano Malgioglio, Kungs, Mahmood, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine. Ed ancora, Arisa, i Tiromancino, Gianni Morandi, Noemi, Bob Sinclar, Francesco Gabbani, Katy Perry, Emma, Le Vibrazioni, Gianna Nannini, i The Kolors, Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, J-Ax, Alvaro Soler. La lunga lista prosegue con Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Sophie and the Giants, Meduza, i Pinguini Tattici Nucleari, Tecla e Alfa.

“Big & Bang”, il Capodanno di RTL 102.5: dove e come seguirlo in diretta

“Big & Bang”, il Capodanno di RTL 102.5 si preannuncia anche un imperdibile evento all’insegna dell’inclusività dove a farla da padrona sarà non sono la musica e della tecnologia ma anche la partecipazione attiva degli ascoltatori a quella che ormai è diventata una vera e propria community. La diretta dagli studi di Milano e Roma prenderà il via alle ore 19.00 ed andrà avanti fino all’inizio del nuovo anno.

Nel corso del lungo programma durante il quale saluteremo definitivamente il 2021, intorno alle 20.30 non mancherà il consueto discorso di fine anno del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che quest’anno assumerà un significato ancora più importante dal momento che sarà l’ultimo del mandato di Mattarella ma anche per via della situazione particolarmente delicata che il nostro Paese sta affrontando alle prese con l’emergenza sanitaria legata al Covid. Oltre a poter seguire il Capodanno “Big & Bang” in contemporanea su RTL 102.5 e Radio Zeta, non mancherà la diretta streaming su RTL 102.5 PLAY. Inoltre, l’Italia sarà collegata a reti unificate per una grande serata durante la quale artisti e ascoltatori saranno i veri protagonisti grazie ai numerosi collegamenti in diretta.

