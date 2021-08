NOTTE DI SAN LORENZO 2021/ il 10 agosto arrivano le stelle cadenti: ecco cosa accade

Anche quest’anno torna la notte di San Lorenzo. In questo 2021 l’appuntamento è fissato come sempre per il 10 agosto, quando con il buio si potrà ammirare la pioggia di “stelle cadenti“. Quest’anno gli esperti prevedono dimensioni e fenomeni in media con gli scorsi anni, anche se non è escluso uno spettacolo unico grazie a una luna poco luminosa. Ma cosa avviene esattamente nella notte di San Lorenzo?

A caratterizzare la notte di San Lorenzo è lo sciame delle Perseidi, insieme di polveri e ghiaccio che proviene dalla cometa Swift-Tuttle, la quale ogni 133 anni passa nelle vicinanze del nostro pianeta. Il nome Perseidi viene da Perseo, la costellazione in cui è posizionato il radiante, ovvero il punto da cui in apparenza sembrano arrivare tutte le meteore. La Terra incrocia questo sciame una volta all’anno, in corrispondenza del periodo estivo. Il fenomeno dura ben più di una singola notte: inizia a fine luglio e ha il suo picco di attività tra il 12 e il 13 agosto, quando si possono ammirare fino a cento stelle cadenti all’ora.

NOTTE DI SAN LORENZO 2021, LA CELEBRAZIONE DEL MARTIRE CRISTIANO

Anche la notte di San Lorenzo 2021 sarà caratterizzata da detriti spaziali che entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, dove bruciano a causa dell’attrito. L’incontro dipende tutto dalla Terra, che nella sua orbita intorno al Sole attraversa ciclicamente delle aree in cui si concentrano frammenti di roccia o ghiaccio abbandonati in precedenza da un corpo celeste più grande, come ad esempio una cometa. Quando questo accade si creano le condizioni per la nascita di una pioggia di scie luminose osservabili a occhio nudo, che rispondono al nome di meteore o stelle cadenti.

Tra le altre cose, il 10 agosto ricorre la celebrazione liturgica di San Lorenzo, martire cristiano messo a morte nel 258 d.C. dall‘imperatore romano Valeriano, responsabile all’epoca di una feroce campagna di persecuzione nei confronti della gerarchia ecclesiastica. Lorenzo, che era uno dei sette diaconi di Roma, venne ucciso quattro giorni dopo la decapitazione di papa Sisto II: il suo supplizio diede vita a un culto molto sentito in ambito cattolico, alimentando la credenza che le Perseidi fossero il riflesso delle lacrime versate durante suo il martirio. Da questa tradizione religiosa nasce a sua volta l’usanza di esprimere un desiderio ogni volta che si vede una stella cadente, nella speranza che la preghiera si avveri per intercessione del santo.



