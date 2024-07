Nova Siri: morti due Vigili del Fuoco/ “Stavano cercando di portare in salvo una famiglia da un incendio”

È stata una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella piccola cittadina di Nova Siri – poco distante dal comune di Matera – in cui il corpo dei Vigili del Fuoco è stato allertato per un diffuso incendio boschivo: due degli agenti che erano intervenuti sul luogo sono morti sul colpo per ragioni che non sono ancora state del tutto chiarite. Secondo quanto racconta il Corriere, la triste vicenda si sarebbe consumata attorno alle ore 16 del 17 luglio 2024 nella contrada di Salice, dove si era sviluppato un incendio che stava minacciando un’abitazione: all’interno di questa – hanno appreso i Vigili del Fuoco di Nova Siri prima dell’intervento – si trovavano diverse persone tra cui un uomo costretto a letto.

La buona notizia (nella tragedia) è che i colleghi dei due Vigili del Fuoco morti sono riusciti a riportare la calma nell’area, domando l’incendio, portando la famiglia in salvo e – addirittura – evitando che le fiamme raggiungessero la loro abitazione; mentre ad esprimere per primo cordoglio per le vittime (cercando di dare una sommaria ricostruizione dell’accaduto) è stato il sindaco di Nova Siri – Antonello Mele – che ha ricordato come i due Vigili del Fuoco “volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme [ma] sono caduti in un dirupo“.

I messaggi di cordoglio per i due Vigili del Fuoco morti a Nova Siri: da Mattarella a Meloni, istituzioni strette nel lutto

Immediato il messaggio di cordoglio per i due eroici Vigili del Fuoco di Nova Siri da parte del presidente Sergio Mattarella che in un comunicato diffuso sui suoi canali social ha espresso la sua “profonda tristezza” nell’apprendere la notizia, ricordando anche i nomi delle due vittime: “il Coordinatore Nicola Lasalata e il Vigile Esperto Giuseppe Martino”; seguito poco dopo dalla premier Giorgia Meloni che – sempre sui suoi profili social ufficiali – ha espresso il suo “profondo dolore per la tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco (..) durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Nova Siri”.

Il presidente della Protezione Civile Fabrizio Curcio – esprimendo ovviamente le sue condoglianze alle famiglie – ha anche condannato i “comportamenti scorretti” di una certa popolazione che “oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale, possono mettere – come nel caso dei due Vigili del Fuoco di Nova Siri – in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento”. Mentre il presidente regionale Vito Bardi – che si è detto “sconvolto” e ha espresso “vicinanza e cordoglio alle famiglie dei due pompieri” – attende “di comprendere le dinamiche dell’accaduto”.











