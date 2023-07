Nunzia De Girolamo al posto di Bianca Berlinguer su Rai 3?/ I rumor sul “tandem” con Sabrina Giannini

Nuovi palinsesti Rai: crescono le indiscrezioni sul futuro di Nunzia De Girolamo e Sabrina Giannini

In casa Rai e nella moltitudine di palinsesti televisivi i lavori sono più che in corso; tanti volti nuovi e format rinnovati sono pronti ad allietare la nuova stagione televisiva all’orizzonte. I rumor sul telemercato non hanno sosta nell’ultimo periodo e una novità sembra riguardare il futuro di Nunzia De Girolamo e Sabrina Giannini. Come riporta il Corriere della Sera, entrambe le conduttrice sarebbero in lizza per occupare la poltrona lasciata vuota da Bianca Berlinguer.

Stando alle indiscrezioni riportate dal sito del quotidiano – che cita LaPresse e TvBlog – per il prossimo mese di ottobre potrebbe andare in onda un nuovo talk di approfondimento condotto proprio da Nunzia De Girolamo e che andrebbe ad occupare proprio il “vuoto” lasciato da Bianca Berlinguer e il suo programma “Cartabianca”. Eventualmente, il nuovo format di approfondimento andrebbe collocato di martedì in prima serata, sempre su Rai 3.

Nunzia De Girolamo e Sabrina Giannini, la possibile “staffetta” in Rai tra settembre e ottobre

In attesa del nuovo programma di Nunzia De Girolamo a partire dal mese di ottobre, sempre il Corriere della Sera svela come invece da settembre la staffetta sarà prima nelle mani di Sabrina Giannini. La conduttrice tornerà infatti al timone di Indovina chi viene a cena, prima di passare il testimone appunto alla collega. Pare dunque che l’addio di Bianca Berlinguer abbia scatenato una sorta di reazione a catena nell’organigramma del futuro palinsesto Rai. Infatti, oltre all’addio di Bianca Berlinguer e la chiusura di Cartabianca è da sottolineare il passaggio di Report alla domenica, lasciando dunque un altro spazio vuoto per il lunedì sera.

Il portale spiega dunque come il lunedì e martedì sera targati Rai potrebbero alternarsi con due nuovi programmi; uno maggiormente a sfondo politico e l’altro più di approfondimento generico. Il primo potrebbe passare tra le mani di Salvo Sottile mentre il secondo – stando alle indiscrezioni – potrebbe essere di competenza del duo Nunzia De Girolamo – Sabrina Giannini.











