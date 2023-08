Nunzia De Girolamo, come sta dopo il malore accusato prima di “Estate in Diretta”?/ “Sono svenuta, adesso…”

Nunzia De Girolamo “apre” Estate in Diretta da seduta: “Dopo vi diremo il perchè…”

Piccolo spavento quest’oggi per Nunzia De Girolamo poco prima di andare in onda con il consueto appuntamento con Estate in Diretta, al fianco di Gianluca Semprini. Come racconta Novella 2000, la conduttrice è svenuta poco prima di andare in onda ed è stata lei stessa a rivelarlo nel corso della puntata rassicurando sulle sue condizioni. La trasmissione è iniziata in maniera inusuale destando chiaramente la curiosità dei telespettatori; sia Nunzia De Girolamo che Gianluca Semprini erano infatti seduti su due poltrone a centro studio: “Oggi come vedete siamo qui accomodati, dopo vi diremo il perchè”.

La scelta di iniziare la puntata di Estate in Diretta da seduti non è stata per Nunzia De Girolamo una semplice preferenza di comodità. Come anticipato, la conduttrice è stata colta da un lieve malore poco prima di andare in onda e, con la complicità di Gianluca Semprini, nel prosieguo della trasmissione ha voluto condividere con i telespettatori l’accaduto. “Perchè non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile”.

Nunzia De Girolamo, il racconto del malore dietro le quinte di Estate in Diretta: “Mamma sto bene…”

Nunzia De Girolamo – come racconta Novella 2000 – nonostante il malore accusato prima della diretta che le ha causato uno svenimento, non ha perso la sua consueta ironia e verve; evidenti anche nel raccontare la dinamica del malessere vissuto poco prima della messa in onda. “In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi Gianluca Semprini ha ben deciso di mettere le poltroncine così stiamo comodi“. La conduttrice ha dunque spiegato ai telespettatori come la scelta di presentare da seduta fosse legata ad uno svenimento avvenuto poco prima della diretta.

Nunzia De Girolamo, al di là dell’ovvio spavento nel momento del malore, ha comunque rassicurato tutti sulle sue condizioni e ringraziato Gianluca Semprini per l’apprensione. “Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso; i nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo”. Fortunatamente si è trattato solo di un piccolo contrattempo per la conduttrice che ha proseguito la diretta come nulla fosse, sempre con estrema professionalità ed energia.











