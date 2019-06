Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco/ Pronto subito a tradirla? (Temptation Island 2019)

CI SONO ARCANGELO E NUNZIA, COPPIA DI TEMPTATION ISLAND 2019

Tra le coppie di Temptation Island 2019 ci sono quelli che sono già finiti nel mirino del gossip e del trash ovvero Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. I due si sono presentati al grande pubblico nei primi promo rilasciati da Witty Tv in vista della messa in onda della nuova edizione a partire dal 24 giugno prossimo e i commenti negativi, così come quelli divertiti, non sono mancati. Nunzia ha subito chiarito i motivi che l’hanno spinta a partecipare al programma rivelando alle telecamere di essere ancora molto insicura riguardo al suo rapporto con lo storico fidanzato che non si è comportato sempre bene con lei e così confida: “Dopo tredici anni il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatto passare tante e questa esperienza spero possa mandar via tutti i dubbi che ha e posso iniziare a pensare ad una vita con lui“. Clicca qui per vedere il video della presentazione.

ARCANGELO BIANCO HA GIA’ TRADITO NUNZIA A TEMPTATION ISLAND?

Della stessa idea non è Arcangelo Bianco. Il fidanzato di Nunzia Sansone è convinto che non ci sia una sola donna per lui e che Temptation Island 2019 riuscirà sicuramente a metterli alla prova: “Lei è la persona più importante della mia vita ma non è l’unica. La vita è una, giusto, e deve essere vissuta”. Nei giorni scorsi si è parlato di un primo falò già nella prima puntata della nuova edizione, un falò che ha visto lo scontro tra due fidanzati, che siano proprio loro i primi a scoppiare dopo poche ore nel villaggio? Il pubblico è convinto che lui possa non comportarsi bene e che, alla fine, Nunzia possa avere le prove che non solo il suo rapporto non sia possibile da mandare avanti ma che Arcangelo non è proprio l’uomo giusto per creare la vita che vorrebbe. Ma chi sono Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco?

I DETTAGLI SULLA VITA PRIVATA DI ARCANGELO E NUNZIA

Lei è nata nel 1993 a Napoli, ama il mare, gli animali, i viaggi, lo sport ma anche lo studio visto che ha frequentato il liceo e, poi, al diploma ha proseguito intraprendendo gli studi di Giurisprudenza al Parthenope. Nunzia Sansone è alla sua prima esperienza televisiva con Temptation Island 2019 e non poteva essere altrimenti visto che ormai vive in simbiosi con Arcangelo da quando aveva 14 anni, forse per questo non riesce a lasciarlo nonostante tutto quello che è successo tra loro in questi anni? Dall’altra parte abbiamo Arcangelo Bianco. Su di lui i dettagli non sono poi molti visto che sui social tutto tace ma quello che si sa è che è nato a gennaio, molto probabilmente dello stesso anno della fidanzata, e che la sua professione è l’agente di commercio ma non si capisce bene in quale settore. Per il resto, viaggi e serate con gli amici sono le cose che più ama, forse troppo rispetto alla sua fidanzata storica che lo aspetta a casa in “vecchio stile”.



