Nuova maglia Inter 2024 svelata ufficialmente/ Foto, logo Paramount+ e dettagli in giallo

E’ stata ufficialmente svelata la nuova maglia dell’Inter per la stagione 2023-2024. Nel giorno del raduno ad Appiano Gentile in vista appunto del campionato venturo, la compagine meneghina ha ufficializzato la casacca “home”, confermando di fatto le indiscrezioni delle ultime settimane. La nuova maglia appare con delle classiche strisce verticali nere e azzurre, ma con un effetto geometrico particolare che danno dinamicità alla stessa divisa. Al centro compare il logo Paramount+, il main sponsor già presente sulle divise per la finale di Champions League e l’ultima del campionato scorso contro il Torino, mentre fanno bella mostra il simbolo Inter e il “baffo” Nike all’altezza del petto, entrambi di colore giallo. Il colletto è invece molto semplice, a girocollo, di colore azzurro. All’interno, la bandiera di Milano realizzata con un motivo a mosaico per unire i due storici colori del club del Biscione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Handanovic saluta dopo 11 stagioni (12 luglio 2023)

Una divisa tutto sommato molto semplice quella dell’Inter 2024, completata da dei pantaloncini di colore nero, dove ritroviamo logo e swoosh Nike di colore giallo, e infine i calzettoni neri con una scacchiera nerazzurra in alto e il simbolo Nike giallo all’altezza degli stinchi. “Endless shades of Milano: sulla maglia Home dell’Inter per la stagione 2023/24 sfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre – si legge sul comunicato ufficiale diffuso dal club – il design fluido della nuova jersey rappresenta le molteplici anime del Club e di Milano, sempre in movimento e in continua evoluzione: nella città in cui si fondono moda, design e architettura, in cui le comunità sono eterogenee e le icone vengono reinventate, l’Inter mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campo”.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Otavio servono 40 milioni, l'agente conferma l'interesse (11 luglio 2023)

NUOVA MAGLIA INTER 2024, IL COMUNICATO DEL CLUB

Il comunicato sulla nuova maglia Inter 2024 conclude così: “Per il lancio della nuova maglia sono stati coinvolti in anteprima quattro catalyst che rappresentano le quattro sfumature creative della città: Tedua (musica), Toni Brugnoli (fotografia), Naomi Accardi (football culture) e Nina Schutz (musica) hanno ricevuto in anteprima la nuova maglia personalizzata e si sono raccontati in un’intervista, nella quale hanno spiegato come la endless shade of Milano influenza la loro creatività”.

“I catalyst, ripresi negli ambienti in cui lavorano, sono stati coinvolti anche del video di lancio (+ link) della nuova maglia Home, primo contenuto del piano editoriale dedicato al nuovo kit. La nuova maglia Home 2023/24 – chiude il comunicato – sarà disponibile dal 13 luglio sull’Online Store ufficiale store.inter.it e nike.com, negli Inter Store Milano e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso”.

Luisito Suarez è morto: era bandiera della Grande Inter/ Aveva 88 anni, calcio a lutto













© RIPRODUZIONE RISERVATA