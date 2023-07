Nuova maglia Napoli 2024/ Foto, ecco come sarà la divisa con lo scudetto e il tricolore

In rete sono apparse nelle ultime ore le foto di quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la nuova maglia del Napoli 2024. La società partenopea, campione d’Italia in carica, è l’unica fra le big a non aver ancora presentato la nuova divisa per la stagione 2023-2024, quella che inizierà fra poco più di un mese, ma l’attesa sta per finire visto che la casacca sarà svelata ufficialmente lunedì prossimo, 10 luglio, a bordo della MSC World Europa. Intanto in rete è stata già anticipata, come si vede anche dal sito di Tuttosport, e presenta giustamente un forte richiamo all’Italia e al tricolore conquistato sul campo soltanto poche settimane fa.

Troviamo così lo stemma dello scudetto in mezzo al patto, incastonato fra lo sponsor tecnico, EA7 di Giorgio Armani sulla destra, e quindi il logo del Napoli sulla sinistra, all’altezza del cuore. In mezzo fa bella mostra invece lo sponsor principale, MSC Crociere, mentre sulla manica sinistra spazio al secondo sponsor, leggasi eBay, che dovrebbe quindi andare a sostituire Amazon. Il tricolore lo ritroviamo anche sul colletto a V, nonchè sulle due maniche, e infine troviamo un “bordino” bianco a dividere le maniche dal resto della divisa.

NUOVA MAGLIA NAPOLI 2024: LA TERZA SARA’ GRIGIO PIOMBO

Svelata anche la seconda maglia, l’away kit, utilizzato per le gare in trasferta, che avrà invece uno sfondo bianco con un disegno del Vesuvio, uno dei simboli di Napoli, nonché della stessa città partenopea. Infine la terza maglia che sarà di un inedito color grigio piombo con la cupola della galleria Umberto di Napoli sulle maniche.

Ricordiamo che si tratta semplicemente di ipotesi, nulla di ufficiale, ma spesso e volentieri le maglie “reali” vengono anticipate sul web e sui social, di conseguenza, tenendo conto anche del fatto che fra due giorni ci sarà la presentazione ufficiale, siamo quasi certi che la nuova maglia Napoli 2024 alla fine sarà quella che trovate nella foto in alto a questa pagina.

