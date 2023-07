Nuova maglia Roma 2023-2024/ Foto e video: firmata Adidas, lupetto come stemma (oggi 6 luglio)

NUOVA MAGLIA ROMA 2023-2024: VIDEO E FOTO DI PRESENTAZIONE

Come annunciato già nei giorni scorsi, quando era stato ufficializzato l’accordo fra la Roma e il nuovo sponsor tecnico Adidas, stamattina è stata presentata la nuova maglia ‘Home’ dei giallorossi, cioè la prima maglia che sarà utilizzata dalla Roma certamente in tutte le partite casalinghe nel campionato 2023-2024. La nuova maglia della Roma è già in vendita ed è stata svelata, confermando le ampie anticipazioni uscite, sul sito Internet e sui profili social ufficiali del club romanista con numerose foto e un video.

Naturalmente i testimonial della nuova maglia della Roma sono i giocatori più rappresentativi della società giallorossa, infatti spiccano Paulo Dybala e capitan Lorenzo Pellegrini, oltre a Gianluca Mancini e Bryan Cristante, senza dimenticare una doverosa presenza delle giocatrici della Roma femminile, che nel campionato 2022-2023 ha vinto il primo storico scudetto dalla sua fondazione nel 2018, quindi ecco presenti pure Elena Linari e Valentina Giacinti.

NUOVA MAGLIA ROMA 2023-2024: IL LUPETTO COME STEMMA

La nuova maglia Roma 2023-2024 segna dunque l’inizio della partnership con Adidas: dopo aver collaborato nel recente passato con Nike e New Balance, la Roma si affida al celebre marchio tedesco, che vestirà appunto tutte le squadre dei capitolini, dalla prima maschile, passando a quella femminile, arrivando fino alle giovanili e al team di Esports, la squadra virtuale. Non è affatto una novità: la Roma vestì per la prima volta Adidas nel lontano 1977-1978, possiamo ricordare ad esempio che era fornitore dei giallorossi proprio l’azienda di Herzogenaurach nel giorno del debutto di Francesco Totti.

Sulla nuova maglia della Roma 2023-2024, come avevano già anticipato diversi giornali nei giorni scorsi, spicca naturalmente la presenza del lupetto che avrà dunque la funzione di logo della Roma, dal momento che non saranno presenti altri stemmi. Naturalmente la maglia sarà rossa, con il lupetto, il logo di Adidas e altre decorazioni invece in giallo, comprese tre strisce sulle spalle che richiamano a loro volta il celebre simbolo dell’azienda tedesca. Nelle intenzioni di Roma e Adidas la nuova maglia “vuole celebrare il passato, con uno sguardo rivolto al futuro”.











