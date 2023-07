ROMA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ Un anno fa… Tutte le giornate, le partite, derby, big match (5 luglio)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: ROMA, SI COMINCIA

Tra pochissimi minuti inizierà a comporsi per la Roma il calendario Serie A 2023-2024, andiamo allora a curiosare nelle prime giornate dello scorso torneo per capire che genere di partenza avessero avuto i giallorossi di José Mourinho. Tutto era cominciato con la vittoria di misura per 0-1 sul campo della Salernitana nella prima giornata di domenica 14 agosto, il turno successivo prevedeva naturalmente per la Roma il debutto casalingo allo stadio Olimpico, vinto nuovamente di misura con un altro 1-0 contro la Cremonese.

Alla terza giornata ci fu il primo rallentamento, ma in realtà sicuramente va considerato positivo il pareggio per 1-1 ottenuto nella trasferta all’Allianz Stadium, evidentemente contro la Juventus. Infine, un mese d’agosto decisamente più intenso del solito si chiuse con un turno infrasettimanale che vide la perentoria vittoria giallorossa per 3-0 allo stadio Olimpico contro il Monza. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario della Roma per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Il tempo è ormai maturo per conoscere il calendario Serie A 2023-2024; oggi alle ore 12.00 avrà luogo il tanto atteso sorteggio che determinerà la disposizione cronologica degli incontri della Roma per la nuova stagione del campionato italiano. I giallorossi hanno concluso la passata edizione al sesto posto; il giudizio sul percorso è però positivo considerato l’accesso alla finale di Europa League. Gli uomini di Mourinho si sono però dovuti accontentare della medaglia d’argento, sconfitti ai calci di rigore dal Siviglia. Per la nuova stagione di Seria A l’obiettivo sarà certamente quello di migliorarsi e scalare posizioni proponendosi come outsider per la lotta scudetto e per i posizionamenti validi per la Champions League.

La scorsa stagione di Serie A ha visto la Roma avere un buon esordio; motivo lecito per avere un’attenzione particolare per quella che sarà la prima giornata di Serie A 2023-2024. I giallorossi si imposero sul campo della Salernitana per 1-0; una vittoria di misura ma che considerando il gioco di Mourinho non destava alcun sospetto preoccupante. Il prosieguo della stagione è stato però condizionato da risultati altalenanti e da scarsa continuità; andamento vissuto riflesso dal nuovo acquisto Paulo Dybala che – al netto dei diversi infortuni – ha avuto comunque un impatto consistente per la stagione della Roma.

ROMA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Per la Roma è giunta l’ora di conoscere dal nuovo calendario Serie A 2023-2024 quando avrà modo di affrontare, tra girone di andata e di ritorno, le sfide più temute e attese di ogni stagione. Questa mattina il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024 rivelerà infatti la disposizione cronologica dei match che ogni anno impressionano e regalano emozioni ai tifosi della Roma. Tra questi, impossibile non citare lo storico confronto con la Lazio valido per il derby della Capitale.

La scorsa stagione di Serie A è stata amara per la Roma dal punto di vista del derby con la Lazio. Sia all’andata che al ritorno gli uomini di Mourinho hanno subito una cocente sconfitta di misura da parte dei biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Motivo valido per tentare di rovesciare quella delusione ormai passata e puntare ai match della stagione di Serie A 2023-2024. Tra le partite più attese per la Roma del nuovo calendario Serie A 2023-2024 è da annoverare certamente anche la sfida con il Napoli; in questo caso più che per faida sportiva c’è grande curiosità per l’approdo di Rudi Garcia sulla panchina dei partenopei. Con la Roma il francese era arrivato ad un passo dallo scudetto, beffato poi dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

