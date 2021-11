Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip, chi entra lunedì 22 novembre?/ “Scatenati e…”

Nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip 2021: ora è ufficiale. A dare l’annuncio è stato il conduttore Alfonso Signorini all’inizio della puntata di oggi. Dunque, lunedì 22 novembre ci saranno ben più di importanti novità per il reality. «La prima notizia stasera ve la do io. Ebbene sì, lunedì entreranno nuovi vipponi agguerritissimi», ha dichiarato in studio. Sull’identità ovviamente non si è sbilanciato. «Sono scatenati, già chiusi in quarantena. Non so come i nostri vipponi la prenderanno, vedremo come reagiranno», ha aggiunto Alfonso Signorini. Le indiscrezioni comunque non mancano.

In primis riguardo il motivo per il quale ci sono questi nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: questa edizione è stata allungata fino al prossimo marzo, quindi inevitabilmente serve nuova “linfa vitale”. Stando a quanto riportato da TvBlog, dovrebbe esserci spazio per Patrizia Pellegrino, di cui ha parlato anche Biagio D’Anelli.

Chi sono nuovi concorrenti Gf Vip 2021? Rumors e indiscrezioni…

Pare che sia lei tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 e che per questo sia entrata in quarantena già lunedì. Si parla anche di Nathalie Caldonazzo, che dovrebbe invece varcare la Porta rossa appena si sarà liberata dall’impegno teatrale Parlami d’amore con Francesco Branchetti. Il settimanale Oggi aveva fatto anche il nome di Valeria Marini, mentre sarebbe tramontata l’ipotesi dell’ex di Temptation Island Antonella Fiordelisi. Invece è considerata come più probabile l’ipotesi Maria Monsè, che è addirittura data per sicura da qualcuno… Si fanno poi i nomi di due giovani di Uomini e Donne: Giulia Cavaglià, prima corteggiatrice e poi tronista, e Giulio Raselli, che è stato la “non scelta” proprio dell’influencer e poi è diventato tronista del programma di Maria De Filippi. Sono loro i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021? Attenzione alle voci su Valentina Nalli Augusti… Le sorprese sono dietro l’angolo!

