Nuovo allenatore Salernitana: esonerato Liverani/ Serie A, in pole c’è Colantuono (oggi 18 marzo 2024)

La Salernitana ha esonerato Fabio Liverani. In quella che si sta rivelando una stagione terribile, la società amaranto cambia allenatore per la terza volta: ha iniziato Paulo Sousa, poi l’avvento di Filippo Inzaghi che è stato quello durato di più, quindi Liverani che lascia dopo cinque giornate in cui la Salernitana ha raccolto un punto, frutto del pareggio di Udine, con quattro sconfitte nelle quali la squadra ha segnato due gol (entrambi a Cagliari) subendone 11. Liverani paga soprattutto il fatto di non essere riuscito a dare una sterzata con un calendario favorevole: dopo il ko di San Siro contro l’Inter infatti la Salernitana ha ospitato Monza e Lecce e giocato in trasferta a Udine e Cagliari, ma ne è uscita con un punto quando avrebbe potuto cambiare passo.

Gli amaranto sono ultimi in classifica a 11 punti dalla salvezza, ma ne devono recuperare già 9 al Sassuolo penultimo: salvarsi è un’impresa disperata, l’esonero di Liverani può essere decisamente tardivo e forse, con il senno di poi, si sarebbe potuto proseguire con Inzaghi che in 16 giornate ha fatto 10 punti, certamente una media non esaltante (anzi, da retrocessione senza appelli) ma che se non altro avrebbe potuto portare la speranza di una serie positiva, anche perché il tecnico ormai aveva “preso possesso” dell’ambiente. Ora invece la Salernitana si trova ad aver esonerato un altro allenatore e ne ingaggerà un quarto per la stagione.

CHI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLA SALERNITANA?

Chi sarà dunque il nuovo allenatore della Salernitana? Esonerato Fabio Liverani, la società campana potrebbe anche pensare di richiamare Inzaghi anche solo per una questione economica (cosa che peraltro avviene non di rado) ma, stando alle indiscrezioni di Alfredo Pedullà, in pole position per la panchina ci sarebbe Stefano Colantuono. Il romano è un ex, e proprio la Salernitana è la sua ultima squadra che ha allenato in tre diversi momenti. Nel dicembre 2018 era stato chiamato in Serie B, a dicembre, in luogo di Alberto Bollini (attuale Commissario Tecnico della nostra Under 20) e con 28 punti in 24 giornate aveva salvato brillantemente la squadra.

Un anno dopo l’avvento a Salerno si era dimesso: la Salernitana era partita con 15 punti in altrettante gare, al suo posto era arrivato Angelo Gregucci ma era stato Leonardo Menechini a salvare gli amaranto attraverso il playout contro il Venezia. Nuovo giro alla Salernitana per Colantuono nell’ottobre 2021, questa volta in Serie A: esonerato Castori, per il romano 9 punti in 15 turni ed esonero anche per lui, a favore di Paulo Sousa che come noto ha portato in dote la salvezza. Colantuono dunque, nonostante un passo tecnicamente negativo (14 vittorie, 15 pareggi e 25 sconfitte in totale) è un allenatore che la Salernitana conosce, potrebbe essere lui quello nuovo per il club che però ormai ha un piede e mezzo, se non qualcosa di più, in Serie B.











