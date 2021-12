Nuzzo, proposta di matrimonio a Di Biase a Zelig/ Video, “Fatto promessa alla nonna”

Tanto divertimento e risate a non finire ieri sera durante la puntata di Zelig, programma condotto dalla super coppia Vanessa Incontrada e Claudio Bisio su Canale 5, ma fra le grandi risate c’è stato anche un momento molto romantico e di grande commozione, visto che, decisamente a sorpresa, Nuzzo ha chiesto alla sua Di Biase se volesse sposarlo. Appena i due conduttori hanno presentato la nota coppia di comici, volti storici di Zelig dal 2009 al 2016, il loro numero è iniziato come al solito, con i classici sketch fra battute esilaranti e giochi di parole strappalacrime.

I due sono una coppia sul lavoro e nella vita, ma non si sono mai sposati, essendo fidanzati da anni… ma da ieri qualcosa è cambiato. All’improvviso, infatti, mentre stava proseguendo il numero, Nuzzo si è rivolto così alla sua compagna e collega di lavoro: “Io senza di te mi sentivo incompleto, perché tu sei l’altra metà della mela, ma sei una mela speciale”.

ZELIG, PROPOSTA DI MATRIMONIO DI NUZZO A DI BIASE: ECCO COME E’ ANDATA

Si pensava ad una battuta scritta sul copione particolarmente “sentita” ma in realtà l’attore leccese stava discostandosi da quanto programmato, spiegando: “Tu sei una mela diversa, tu sei una mela BIO. Hai presente le mele BIO che le vedi e dici ‘chi ca*zo se le compra?’, che sono tutte butterate. Anni fa ho fatto una promessa a mia nonna e oggi la voglio mantenere”. Ed è stato proprio in quel momento che la Di Biase ha colto cosa stesse accadendo, con tanto di commozione e occhi lucidi, come del resto sarà capitato a moltissimi telespettatori che in quel momento stavano assistendo allo show.

Nuzzo ha quindi chiesto alla sua dolce metà se volesse sposarlo, a coronamento di un rapporto che va avanti da ben 25 anni. Senza dubbio uno dei momenti più belli della serata di ieri di Zelig, e nel contempo una delle proposte più riuscite fra quelle viste negli ultimi anni in televisione. Qui il video della romantica proposta di matrimonio di Nuzzo a Di Biase



