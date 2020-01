NYV, PACE FATTA CON ANNA PETTINELLI/ “Voglio sei cover, se avessi…” (Amici 19)

Prima della sfida a squadre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Nyv che, in settimana, è stata accusata da Anna Pettinelli di fare di tutto pur non preparare le cover per potersi esibire solo con i propri pezzi. Stanca di quest’atteggiamento, l’insegnante ha deciso di punire la cantante e la sua squadra, ma in puntata, dopo aver ascoltato la performance di Nyv, ha cambiato idea. La cantante, infatti, dopo aver studiato, ha regalato una strepitosa cover incantando non solo il pubblico, ma anche la stessa insegnante. “Se avessi sbagliato una parola, nessuno se ne sarebbe accorto perché eravamo concentrati sull’esibizione. Era così difficile?”, chiede la Pettinelli a Nyv. “Voglio che prepari tutte e sei le cover”, conclude poi l’insegnante che non ha alcuna intenzione di concederle sconti. Nyv riuscirà a rispettare la richiesta? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NYV PIANGE AD AMICI 19: SCONTRO CON ANNA PETTINELLI

Il 2020 si Nyv non è iniziato nel migliore dei modi. La bella cantante arrivata come favorita ad Amici 19 sta perdendo terreno e tutto per via del suo carattere e del suo comportamento che stanno mettendo tutto a rischio. A mettere la cantante con le spalle al muro è la sua timidezza o qualcosa di così intimo che lei non ha voluto affrontare durante la puntata del daytime in cui Anna Pettinelli l’ha presa di petto. Proprio l’insegnante ha pensato bene di andare in sala relax e mettere la cantante alle strette accusandola di “essersi messa comoda” dopo essere entrata nella scuola rifiutando di affrontare le cover, almeno gran parte, e portando sul palco solo i suoi inediti. La Pettinelli ha rimproverato Nyv perché “di tutti i brani assegnati non è pronto niente” e così ha attaccato: “Sabato in puntata cosa canti? Non riesco a valutarti su una cover, perché non le hai mai cantate e perché non ti piace cantarle”.

NYV IN LACRIME AD AMICI 19 PER LE ACCUSE DI ANNA PETTINELLI

Le accuse di Anna Pettinelli non sono cadute nel vuoto visto che alla fine la cantante di Amici 19 ha ammesso davanti a tutti gli altri compagni che “c’è un problema” ma non voleva parlarne così davanti a tutti perché “è una cosa intima”. La docente ha insistito tanto per spronarla a parlare ma alla fine ha ottenuto un niente di fatto visto che Nyv ha chiesto di lasciare la sala quasi in preda ad una vera e propria crisi che è poi sfociata in un piano liberatorio nel corridoio. Rimane il fatto che questo non ha impietosito Anna Pettinelli che ha deciso di punire la cantante accusandola di “accampare scuse”. Proprio per questo Nyv non sarà più caposquadra come è successo nelle prime settimane di permanenza nella scuola e il suo posto sarà occupato da un altro compagno. Cosa ne sarà adesso della cantante e del suo percorso nella scuola?

NYV PERDE IL POSTO TRA I MIGLIORI AD AMICI 19

Le cose per Nyv ad Amici 19 non si mettono bene visto che la Pettinelli ha chiesto anche che la sua squadra abbia un punto di demerito e, quindi, sabato partirà da -1. Inoltre i fan dovranno fare i conti con il fatto che la cantante non sarà sullo sgabello dei migliori proprio per volere dell’insegnante che ha deciso di punire così sia Nyv che Jacopo facendo perdere loro il posto nell’olimpo del talent show sperando che questo possa spingerli a reagire e a guadagnarsi un posto al serale proprio come fanno gli altri. Nyv avrà modo di spiegare quali sono queste motivazioni personali che non le hanno permesso di stare al passo con gli altri oppure no?



