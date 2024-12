Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, film su Rete 4 diretto da Steven Soderbergh

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:20, il film d’azione del 2001 dal titolo Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco.

La pellicola è diretta dal regista Steven Soderbergh, che curerà le riprese anche dei due successivi capitoli, Ocean’s Twelve (2004) e Ocean’s Thirteen (2007). Le musiche hanno, invece, la firma del compositore David Holmes, che collaborerà con il regista in diversi progetti, tra cui tutta la trilogia di Ocean’s, Out of Sight (1998), La truffa dei Logan (2017) e Panama Papers (2019).

Il lungometraggio prevede un cast stellare, tra cui: George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts, Brad Pitt e Andy García. Tutto il cast di Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco prenderà parte nuovamente anche ai successivi capitoli della saga, riprendendo i propri personaggi. In questa prima pellicola, compare in un cameo anche l’attore Joshua Jackson, nei panni di se stesso durante una scena in cui i protagonisti giocano a poker.

La trama del film Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: colpo grosso al casinò Bellagio

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco racconta la storia di un ex criminale, Danny Ocean (George Clooney), che dopo avere scontato la propria pena detentiva è pronto per mettere a segno il più grande colpo della sua vita.

L’uomo è deciso ad entrare nel caveau di uno dei casinò più importanti di Las Vegas, il Bellagio, per mettere le mani su 150 milioni di dollari.

Per riuscire ad entrare in questo luogo, considerato uno tra i più sicuri ed inespugnabili degli Stati Uniti, Danny decide di reclutare una vera e propria squadra di criminali professionisti composta da 10 membri, tra cui vi sono: Frank Catton (Bernie Mac), un croupier con precedenti penali; il truffatore Rusty Ryan (Brad Pitt); infine, Linus Caldwell (Matt Damon), figlio di due ladri esperti.

Il piano per entrare nel caveau è articolato e a dir poco geniale, ma per portarlo a termine i criminali dovranno mettere in campo tutte le loro abilità poiché hanno una sola notte a disposizione. Il gruppo si troverà a dover superare numerosi ostacoli e imprevisti, come la scoperta che l’ex moglie di Ocean, Tess (Julia Roberts), ha una relazione proprio con il proprietario della struttura, Benedict (Andy Garcia).