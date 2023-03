Ochoa, Salernitana: choc in viaggio per il Messico/ Guasto e atterraggio d’emergenza

Ochoa, viaggio da brividi per il suo ritorno in Messico: scatta l’allarme durante il volo in aereo

Brutta esperienza per Ochoa, estremo difensore della Salernitana e capitano del Messico. Il portiere, complice la pausa del campionato di Serie A e il prossimo impegno con la Nazionale maggiore, era partito in aereo da Roma proprio verso il suo Paese per iniziare gli allenamenti. Nel bel mezzo del viaggio però qualcosa ha generato il panico sul velivolo costringendo il pilota ad una manovra d’emergenza piuttosto ostica.

Ochoa ha documentato l’accaduto sui social postando un particolare ringraziamento per il capitano che ha effettuato la manovra d’emergenza dell’aereo partito da Roma e diretto in Messico. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, nel bel mezzo del viaggio sarebbe partito il segnale di allerta con conseguente comunicazione da parte del pilota di dover compiere uno scalo obbligato a Maiorca in seguito ad un guasto al mezzo, la cui matrice non è ancora stata resa nota. La manovra è stata gestita in maniera magistrale e l’atterraggio è avvenuto nella massima sicurezza possibile al punto da portare lo stesso Ochoa a ringraziare sui social il pilota dell’aereo.

Manovra di emergenza effettuata con successo; Ochoa si congratula con il pilota sui social

“Grazie capitano! Eroe senza mantello“, ha commentato così la vicenda Ochoa – portiere della Salernitana e del Messico – che dopo aver provato tanta paura ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’ottima manovra gestita dal pilota. Come riportato dal Corriere della Sera, l’aereo che ha subito il guasto e con a bordo l’estremo difensore si è dovuto fermare a Maiorca, costringendo Ochoa a rimandare il suo rientro in patria.

Smaltita l’agitazione, Ochoa potrà comunque raggiungere i suoi compagni di Nazionale per adempiere agli impegni internazionali con la maglia del Messico. La Serie A sarà infatti ferma fino al primo di Aprile; prima di riprendere gli impegni con la Salernitana l’estremo difensore dovrà infatti cimentarsi negli impegni di Nations League con due confronti per nulla banali. La nazionale messicana affronterà rispettivamente Giamaica e Suriname, sfide valide per la competizione Concacaf.

