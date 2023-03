RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023/ Oggi in campo il Bologna, diretta gol live score

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2023: IL BOLOGNA

Tra le protagoniste dei risultati del Torneo di Viareggio 2023 nelle partite del martedì troviamo anche il Bologna: i giovani felsinei hanno vinto due volte la Coppa Carnevale, la prima nel 1967 e poi l’altra ben 52 anni più tardi. Nel 2019 la corsa del Bologna, allenato da Emanuele Troise, era iniziata nel girone 3: solo vittorie per i rossoblu che avevano regolato 1-0 il Bruges, 3-2 la Ternana e infine 3-0 il Viareggio prendendosi il primo posto in classifica. Agli ottavi l’accoppiamento aveva previsto il Dukla Praga, sei volte vincitore del Torneo di Viareggio.

Ne era uscito un brillante 2-0 che aveva portato il Bologna a sfidare battere il Braga (1-0). In semifinale gli emiliani avevano ritrovato il Bruges ed era arrivata una vittoria ai rigori dopo un 1-1. Rigori decisivi anche in finale contro il Genoa: dopo i gol di Cossalter e Bianchi, decisivi gli errori di Adamoli e Petrovic mentre lo stesso Cossalter aveva sbagliato in modo ininfluente la sua conclusione, quindi il Bologna Primavera era riuscito a vincere il Torneo di Viareggio. Ora vedremo come si comporterà la giovane squadra rossoblu, tutto considerato potrebbe anche arrivare un altro titolo. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO IL GRUPPO B!

Martedì 21 marzo vivremo la seconda giornata dedicata ai risultati del Torneo di Viareggio 2023: dopo aver assistito ai gironi del gruppo 1, oggi in campo ci sono quelli del gruppo 2. Come sempre avremo otto partite, con calcio d’inizio alle ore 15:00 e un programma che sarà quasi tutto in questa fascia oraria, stavolta con l’eccezione di Sampdoria UYSS New York che verrà disputata alle ore 16:00. Il Torneo di Viareggio 2023 prosegue: ricordiamo che dalla prima fase usciranno 16 squadre che comporranno il tabellone degli ottavi di finale, “suddiviso” in gruppo 1 e gruppo 2.

Significa dunque che il sorteggio del primo turno ad eliminazione diretta verrà eseguito all’interno di ciascun gruppo, come è sempre stato nelle ultime edizioni; la formula prevede un round robin con sei partite per ciascun girone, dunque saranno 48 i match grazie ai quali si potrà poi formare il tabellone. Non ci resta che scoprire quello che succederà oggi con i risultati del Torneo di Viareggio 2023, siamo solo all’inizio della competizione e dobbiamo ancora capire quali siano i reali rapporti di forza in campo, anche perché tante big hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi pronti alla seconda giornata che ci fornirà il quadro dei risultati del Torneo di Viareggio 2023. Abbiamo già detto ieri che tante big hanno scelto di non partecipare a questa competizione: squadre come Inter, Juventus, Milan e Roma non sono presenti ai nastri di partenza, c’è però il Sassuolo campione in carica – e che ha vinto due delle ultime quattro edizioni – ma è presente anche la Fiorentina, che ha il record di finali giocate (17, 8 delle quali vinte) e oggi farà il suo esordio contro l’Euro New York, una delle due rappresentanti della Grande Mela.

Tra le partite che potremmo definire interessanti abbiamo anche il derby toscano Grosseto Arezzo, e poi attenzione alla Sampdoria: la Primavera blucerchiata sta risalendo la corrente nel campionato 1 ed è reduce da uno scintillante poker rifilato alla Juventus, è nettamente favorita nel girone 6 e potremmo anche ritrovarcela in finale. Vedremo poi come si comporterà il Bologna, che ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2019; come detto sulla carta possiamo ancora dire poco, aspettiamo dunque che per i risultati del Torneo di Viareggio 2023 si giochi e poi potremo eventualmente tracciare qualche bilancio più esaustivo.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2023

GIRONE 5

ore 15:00 Fiorentina Euro New York

ore 15:00 Kakawa Monterosi

GIRONE 6

ore 15:00 Grosseto Arezzo

ore 16:00 Sampdoria UYSS New York

GIRONE 7

ore 15:00 Bologna Atromitos

ore 15:00 Mavlon Jovenes Promesas

GIRONE 8

ore 15:00 Rappresentativa Serie D Imolese

ore 15:00 Sport Recife Ladegbuwa











