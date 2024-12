Lo scorso settembre Ofelia Passaponti è stata incoronata Miss Italia 2024 da Patrizia Mirigliani e Martina Colombari, con la sua splendida bellezza ha incantato praticamente tutti. È una giovane ragazza di 24 anni di Siena, studia Scienze della comunicazione e in futuro spera di farsi spazio anche nel mondo della recitazione e dello spettacolo. Vincere il noto concorso di bellezza l’ha molto emozionata, ha dedicato la sua vittoria alla sua famiglia e si è augurata di portare la fascia con onore.

Gustavo Rodriguez, come sta dopo l'incidente? Pericolo di morte?/ Testimoni: "Testa avvolta dal fuoco"

Ofelia Passaponti sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 6 dicembre 2024, su Rai Uno. Probabilmente parlerà dell’esperienza che sta vivendo da quando è stata eletta Miss Italia e si lascerà sfuggire anche interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale. Durante il concorso di bellezza ha raccontato di aver avuto un grave incidente stradale quando aveva 19 anni che l’ha non poco segnata. Da quel momento la sua vita è cambiata, ha imparato a godere tutti i giorni della vita, ha compreso il suo reale valore e si è resa conto che tutti i problemi con forza di volontà e determinazione possono essere superati.

Chi è Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne: nuova delusione d'amore/ Scontro con Fabio in studio

Ofelia Passaponti, la vita privata di Miss Italia e il suo grande sogno: cosa le piacerebbe fare

Per quanto riguarda la sfera sentimentale della meravigliosa Miss Italia 2024 da anni è legata sentimentalmente a Federico Casoni, un cestista del Basket Ravenna che gioca in serie B1. I due condividono la passione per lo sport e sui social si mostrano sempre molto complici e innamorati. In una passata intervista Ofelia Passaponti ha spiegato perché i suoi genitori l’hanno chiamata così, c’entra Shakespeare, la madre infatti leggeva Amleto mentre era incinta. Il suo è un nome particolare e non è stato sempre accettarlo all’inizio, adesso però lo considera un suo tratto distintivo.

Vladimir Luxuria investita da una moto a Roma, come sta/ "Un angelo in cielo mi protegge, avevo un..."

Ofelia Passaponti ha svelato anche il suo sogno dicendo che le piacerebbe interpretare Sophia Loren, pensa che sia un esempio per molte donne. La famosa attrice non vinse Miss Italia, a detta sua questa è la dimostrazione del fatto che non sempre sono quelli che vincono che riescono ad affermarsi. Essendo una persona buona le piacerebbe anche interpretare un ruolo da cattiva.