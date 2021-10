Olga Plachina “mio account hackerato”/ Moglie di Aldo Montano torna su Instagram e…

Nei giorni scorsi Olga Plachina, la bellissima moglie di Aldo Montano, concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà per una romantica e bellissima sorpresa, dopo oltre un mese di lontananza. La donna, mamma di due bambini – l’ultimo, Mario Jr, nato da pochi mesi – dopo la sua presenza nel reality di Canale 5 non si era fatta vedere né sentire sui social e soprattutto non aveva pubblicato nulla rispetto a questa sua esperienza televisiva ed alle emozioni provate.

Il motivo lo ha spiegato lei stessa in queste ultime ore con una Story su Instagram pubblicata sia in italiano che in russo in cui ha motivato la sua assenza social dell’ultimo periodo: “Ciao ragazzi, purtroppo in questi giorni il mio account è stato hackerato ma ora ho risolto tutto i problemi e sono con voi”, ha fatto sapere ai suoi follower che nel frattempo sono saliti superando i 24 mila.

Olga Plachina torna sui social dopo il Grande Fratello Vip

Sempre più personaggi noti, negli ultimi tempi, incappano nel rischio di farsi hackerare il proprio account Instagram e Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, è solo una delle ultime vittime. Proprio di oggi la notizia secondo la quale anche Tommaso Stanzani, ballerino e compagno di Tommaso Zorzi, è stato vittima del medesimo incidente di percorso (social), in attesa di risolvere quanto prima.

Per la giovane Olga, atleta 24enne dal fisico mozzafiato, il problema è stato fortunatamente risolto in queste ore e proprio la Plachina ha tranquillizzato i suoi follower anticipando: “A presto con nuove foto dal Grande Fratello…”. Nella spiatissima Casa, Olga ha mandato un messaggio importante al suo Aldo: “Mi manchi tanto, manchi anche ai tuoi figli, ma devi andare avanti così come stai facendo perchè sei campione non solo della scherma ma anche della vita. Ti volevo dire che devi andare avanti, hai vicino a te belle persone e divertirti con le ragazze, però stai attento eh!”. Dopo la bellissima sorpresa del passato venerdì, adesso i suoi fan attendono le immagini dal GF Vip, dove per un momento è stata anche lei una delle protagoniste della serata.

