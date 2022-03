Olga Plachina, moglie e figli di Aldo Montano/ ”Tu per me sei tutto”

Il grande amore di Olga Plachina e Aldo Montano

Aldo Montano da poco è tornato a riabbracciare la sua famiglia, dopo aver trascorso circa 3 mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lo schermidore è sposato con Olga Plachina e ha due figli, Olimpia e Mario Jr. Olga è una giovanissima atleta russa: la 24enne ha fatto perdere la testa al campione olimpico con i suoi occhi azzurri, i capelli biondi e il fisico mozzafiato. Del resto fa anche la modella sfilando sulle passerelle di alta moda, tra una gara e l’altra sulle piste atletiche.

La moglie di Montano è campionessa nella specialità dei 400 metri a ostacoli. La loro differenza di età, 16 anni per essere precisi, non è stato un ostacolo: la coppia è affiatatissima ed è unita in matrimonio dal 2016, celebrato in Siberia, mentre lei era in attesa della prima figlia. Aldo Montano e Olga Plachina si sono visti per la prima volta in Russia nel 2004 ai Giochi Olimpici invernali, dove lei assisteva alla gara di una sua amica. I due poi si sono rivisti in discoteca e lì è scattato il colpo di fulmine, prima che lei sparisse per un mese. È stato lo stesso Montano a raccontare come sono andate le cose. durante un’intervista rilasciata a Chi: “Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato. Poi, via di messaggino, fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme” ha raccontato.

Olga Plachina, la dedica bellissima ad Aldo Montano

Aldo Montano e Olga Plachina sono sposati da 6 anni e sono genitori di Olimpia nata nel 2017 e Mario Jr nato a marzo del 2021. Il campione di scherma ha reso ufficiale la storia con sua moglie, pubblicando alcune foto sui social. Il matrimonio poi è arrivato a sorpresa, con una cerimonia in presenza di pochi intimi in Siberia nel 2017 e dopo l’annuncio di lui sulla gravidanza di Olga. Montano a Verissimo, durante un’intervista ha dichiarato: “per regolarizzare la nostra relazione”.

L’arrivo di Mario ha completato la loro immensa felicità. Felicità che non è stata per niente scalfita dalle critiche ricevute per la loro differenza di età. La ragazza a Domenica Live tempo fa ha aperto il suo cuore, spendendo parole bellissime per il suo Aldo Montano e rivolgendosi direttamente a lui ha detto: “Quando per un mese sono stata via con la mia famiglia, hai capito di amarmi: sei volato a Mosca e hai organizzato una cena romantica, e lì mi hai chiesto di sposarmi. Tu per me sei tutto: ho cambiato paese e lingua per te. Il mio amore per te è grandissimo, ed è uguale all’amore che tu provi per la nostra bambina, verso la quale ti preoccupi più di me”. Durante la permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano è apparso sempre innamoratissimo nei confronti della moglie, della quale ha anche ammesso di essere molto geloso. In un’intervista ha poi confidato che è stata proprio Olga a convincerlo di partecipare al GFVip.

