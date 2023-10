Onana, clamorosa papera in Manchester United-Galatasaray/ Video, nuovo “scivolone” per l’ex Inter

Nuova serataccia per l’ex portiere dell’Inter, Andre Onana, dallo scorso calciomercato estivo a Manchester, sponda United. Il guardiano della nazionale camerunese è sceso in campo ieri sera nella sfida fra il Manchester United e il Galatasaray, match valevole per la seconda giornata dei gironi di Champions League, e nell’occasione è stato protagonista di una papera clamorosa, che di fatto ha favorito la sconfitta dei Red Devils. Una prestazione choc al punto che i tifosi dei Diavoli Rossi sono letteralmente… indiavolati, e avrebbero chiesto a gran voce il ritorno di David De Gea, portiera che sicuramente non ha brillato all’Old Trafford.

Ma cosa è successo ieri sera? Come detto sopra la vittoria dei turchi è stata di fatto “propiziata” da Onana che sul due a uno per i suoi ha commesso un clamoroso errore: al 75esimo minuto di gioco lo United sta ripartendo dal basso, con il difensore che passa la palla proprio all’ex portiere dell’Inter. Questi però sbaglia l’appoggio, forse troppo sicuro di se, e sulla palla si avventa un altro ex interista come Mauro Icardi, che si immola verso la porta per poi essere steso in area di rigore da Casemiro. L’arbitro concede il tiro dagli undici metri, con conseguente espulsione di Casemiro.

ONANA, PAPERA CONTRO IL GALATASARAY: IL SECONDO SCIVOLONE DOPO IL NOTTINGHAM

Un doppio patatrac che pesa quindi sul “groppone” di Onana. All’81esimo, poi, l’ex guardiano nerazzurro subirà la rete due a tre per mano di Icardi, che a tu per tu con il portiere africano è bravo ad insaccare la palla e a gonfiare la rete, esplodendo poi di gioia.

Purtroppo non è la prima papera in questa stagione per Onana visto che lo scorso fine agosto il portiere si era presentato ai suoi nuovi tifosi con un altro clamoroso “scivolone” contro il Nottingham Forest, sicuramente non il migliore dei biglietti da visita. Ora un altro errore discutibile e il suo posto da titolare inizia seriamente a traballare.

