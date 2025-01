Per la giornata del 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania, cambiano gli orari ATM di alcuni mezzi e alcune tratti a causa di cortei, eventi musicali, cantieri e deviazioni varie. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere così come comunicato in via ufficiale da parte della stessa azienda dei trasporti pubblici di Milano.

Cominciamo dal dire che per la giornata di lunedì 6 gennaio, si terrà una nuova tappa dell’evento show di Max Pezzali al Forum di Assago e a riguardo l’ultimo treno della metropolitana della linea M2, in partenza dal Forum verso Milano partirà poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 00:20, di conseguenza, chi è intenzionato a tornare verso casa con la metro è bene che prenda nota. Gli orari ATM cambiano anche per l’evento religioso in programma il 6 gennaio, il Corteo dei Re Magi, classico appuntamento con il presepe vivente di fine festività natalizie.

ORARI ATM 6 GENNAIO 2025: I PERCORSI MODIFICATI

Ebbene, l’azienda meneghina a riguardo degliorari atm 6 gennaio 2025 fa sapere che le linee 2, 3, 12, 14, 16 e infine 19, potrebbero essere deviate, ma anche rallentate o addirittura terminare la propria corsa prima del capolinea. Si ricorda che il Corteo dei Re Magi partirà da piazza Duomo attorno alle ore 10:30, dopo di che prenderà la vicina via Torino, quindi largo Carrobbio, proseguendo per Porta Ticinese e arrivando fino in piazza Sant’>Eustorgio dove terminerà il proprio cammino.

Sempre lunedì 6 gennaio a Milano ci sarà la Befana benefica motociclistica, altro tradizionale appuntamento del capoluogo lombardo e altro evento che farà variare gli orari ATM. In questo caso viene segnalato che dalle ore 7 alle 11:00 la linea 40 cambierà percorso e fermate, ma per tutti i dettagli vi conviene consultare il sito ufficiale dell’azienda. In merito ai Tram 1 e 12, invece, l’amministrazione comunale sta rifacendo i binari in via Palizzi e Mambretti, di conseguenza tra Certosa e Roserio i mezzi su rotaie saranno sostituiti dal bus B12.

ORARI ATM 6 GENNAIO 2025: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE ANCORA

Per quanto riguarda invece orari atm 6 gennaio 2025 dei Tram 9 e 19, i lavori scatteranno dal 15 gennaio (per la prima linea), con il mezzo che sarà sostituito dal bus B9 fra la stazione Centrale e Tricolore. I lavori del Tram 19 partiranno invece il 20 febbraio, per questo la linea sarà interrotta fra via Nino Bixio e piazza Viriglio, di conseguenza ci saranno delle deviazioni e anche dei mezzi alternativi, consultabili sempre sul sito ufficiale dell’azienda.

Atm ricorda infine che nella giornata del 6 gennaio tutte le linee seguiranno un orario festivo, e che gli ATM Point di Monza e di Cadorna saranno chiusi. In merito invece ai parcheggi di Cologno Nord, San Leonardo e Gessate, saranno aperti sempre e saranno gratuiti, mentre il parcheggio di Romolo resterà chiuso. Infine, si ricorda che nella giornata del 6 gennaio gli sportelli delle stazioni di Duomo e Centrale saranno aperti 6 ore, dalle ore 10:15 alle 13:15 e poi dalle 14:00 alle 17:30.