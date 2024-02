Orian Ichaki, chi è Madre natura di Ciao Darwin 9/ Ex fidanzati famosi e curiosità: il flirt con Bellanova e…

Chi è Orian Ichaki, Madre Natura nell’ultima puntata di Ciao Darwin 9

Orian Ichaki torna a impersonare Madre Natura nel corso dell’ultima puntata di Ciao Darwin 9. Orian è un modella di origini israeliane che da tempo si è trasferita a Milano dove lavora nel mondo della moda. Si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico televisivo di Canale 5 durante la settima puntata di Ciao Darwin chiamata a muovere il mondo nella sfida tra le categorie “Trattorie” e “Stellati”. Una presenza che non è passata affatto inosservata, visto che la modella con le sue curve ha letteralmente conquistato il pubblico maschile e i social.

Lunghi capelli biondi ed occhi verdi incorniciano il volto della bellissima Madre Natura alta un metro e 76 centimetri. Modella di successo, in passato ha collaborato e lavorato con tantissimi brandi di moda sia nel reparto intimo che di abbigliamento.

Madre Natura di Ciao Darwin 9, Orian Ichaki e la vita privata: i fidanzati

Orian Ichaki, la Madre Natura di Ciao Darwin, è una giovane modella, le cui misure sono 82-60-88. Sul sito della sua agenzia di moda sono riportate tutte le esperienze e le campagne pubblicitarie che la bellissima Madre Natura ha svolto come testimonial di intimo e di abbigliamento. Non solo, Orian si è fatta conoscere anche nel mondo del gossip per alcune relazioni con personaggi molto noti. In primis in passato è stata fidanzata con Hell Raton, il rapper e produttore ex giudice di XFactor.

Ma non finisce qui, visto che il suo nome è stato associato per un periodo al cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede e al calciatore Raoul Bellanova. Che dire: impossibile non fare breccia nel cuore di un uomo con due occhi così! Per chi volesse seguirla sui social: il suo profilo Instagram è @orian_ichaki, dove è seguito da più di 40 mila follower.











