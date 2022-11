Oriana Marzoli delusa dall’ex fidanzato/ “Mi faceva sentire forte e poi mi lasciava”

Oriana Marzoli: “dopo il mio ex fidanzato non mi fido di nessuno”

Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si è lasciata andare a delle confessioni inediti sull’ex fidanzato. La influencer venezuelana, infatti, si è ritrovata a chiacchierare con Luciano Punzo e a parlare dell’ex compagno a cui è stata molto legato. La modella venezuelana si è sbottonata parlando della sua ultima storia d’amore che tanto l’ha fatto soffrire facendole persino pensare di essere sbagliata. Tanto dolore e sofferenza per Oriana che non è ancora riuscita a dimenticare il suo ex e a superare la storia che ha descritto come tossica. Cosa è successo tra i due?

Non è dato saperlo, ma Oriana parlando proprio dell’ex ha confessato: “io faccio quella felice e solare, ma in realtà sono troppo ferita. Per questo ora non credo a nessun ragazzo, non mi fido di nessuno, di lui mi sono fidata tantissimo. Mi faceva sentire forte e poi mi lasciava, mi alzava e poi mi faceva cadere. Era troppo dolce”.

Oriana Marzoli parla dell’ex fidanzato al GF VIP: “è una ferita troppo fresca”

Non solo, Oriana Marzoli parlando con Luciano Punzo dell’ex fidanzato ha raccontato che la faceva sentire la più bella di tutte, ma dopo un momento di felicità purtroppo ricadeva in un momento no. Una sorta di alti e bassi per la modella venezuelana che ha vissuto una relazione poco stabile che le ha sicuramente cambiato la vita. Alla domanda se questa storia l’ha fatta crescere e maturare, la modella ha confessato: “è una ferita ancora troppo fresca”.

Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip, la bella Oriana sembra intenzionata a dimenticare il passato visto che in queste settimane si è molto avvicinata prima a Daniele Del Moro e recentemente ad Antonino Spinalbese con cui si è anche scambiata un bacio a stampo.

