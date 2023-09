Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto pace?/ La furia del web dopo le ultime vicende

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo ai ferri corti, ma per poco

Manca solo una settimana alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello ma sono ancora i protagonisti della precedente edizione a fare il carico di buona parte della curiosità degli appassionati. Le dinamiche di coppia continuano a tenere banco sul web; in particolare, negli ultimi giorni i riflettori si sono nuovamente accesi su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due hanno vissuto la loro relazione tra alti e bassi già nella Casa più spiata d’Italia; una volta fuori, le cose non sembrano essere andate in maniera particolarmente differente.

In più occasioni Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono sembrati ad un passo dalla rottura, altrettante volte sono poi riusciti a trovare il modo di riappacificarsi. Altro che Beautiful e soap opera simili; le ultime vicende troverebbero forse una difficile collocazione anche con le più intricate sceneggiature. Qualche giorno fa, come riporta BlogTivvu, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano essere giunti nuovamente alla rottura definitiva.

La fine della storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrava essere stata annunciata dalla stessa showgirl venezuelana con tanto di post pubblicato sui social. “E’ finita ragazzi; non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto, ma purtroppo non è tutto come uno vorrebbe; quindi chiedo e chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

A quanto pare, alle parole di Oriana Marzoli non c’è stato un vero e proprio riscontro; non a caso, il post in questione – come racconta BlogTivvu – sarebbe stato anche cancellato. Sono bastate poche ore e la venezuelana, in compagnia di Daniele Dal Moro, sarebbero stati visti insieme in un locale a dispetto di quanto comunicato poco prima. Come ciliegina sulla torta sono stati anche pubblicati alcuni scatti sui social; totalmente in contrasto con la presunta rottura. Neanche a dirlo, sui social è partita una vera e propria rivolta con molti utenti che non si sono risparmiati nelle accuse. “Oriana e Daniele, una grande delusione; la sagra della dignità perduta”, e ancora: “Oriana e Daniele: due clown. Non si salva nessuno dei due…”. Questi alcuni dei commenti più duri riportati da BlogTivvu, chiaro segnale di come il web non stia apprezzando i recenti e repentini cambi di umore della coppia.

