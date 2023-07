Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: “E’ finita!”/ Il video della litigata in pubblico

Oriana Marzoli, la gelosia dietro l’ultima crisi con Daniele Dal Moro: “Non sono scema…”

Al GF Vip è stato un tira e molla, un gioco di seduzione che spesso ha portato allo scontro e alle diatribe. Una volta conclusa l’esperienza nel reality, per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrava però finalmente giunto il sereno. Soprattutto sui social i due hanno ostentato nei mesi la bellezza del loro rapporto tra esperienze condivise e dediche al miele. Qualcosa però circa un mese fa sembrava poter mettere a repentaglio la relazione tra i due ex volti del GF Vip.

La crisi recente di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si è poi conclusa con un nulla di fatto, con accezione chiaramente positiva. E’ stata la stessa showgirl venezuelana a raccontare tramite un’intervista – come riporta Novella 2000 – cosa generò i malumori di coppia. “Alcuni fan mi avevano segnalato che aveva iniziato a seguire altre ragazze su Instagram e a mettere like alle loro foto. Questo mi dava fastidio perché, di solito, è uno che non segue nessuna. Non capivo il senso di seguire una sconosciuta. Sono gelosa, ma non sono pazza. E nemmeno scema…”. Successivamente però, è tornato il sereno: “…Daniele mi ha fatto vedere che non c’era nessun messaggio compromettente, e che a volte l’ha fatto solo per darmi fastidio“.

A quanto pare però, la situazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è nuovamente precipitata. Qualche ora fa era spuntato il video che li vedeva intenti a litigare in maniera piuttosto animata in pubblico; poi il “de-follow” sui rispettivi account social. Questa mattina però è arrivata una cattiva notizia per gli “oriele” e il mittente è proprio il vento. Quest’ultimo, forse dopo la viralità del video della diatriba, ha sentito l’esigenza di rompere il silenzio chiarendo il destino della relazione con Oriana Marzoli.

“Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani”. Inizia così Daniele Dal Moro parlando dei tanti messaggi ricevuti da chi cercava notizie sulla relazione con Oriana Marzoli dopo il litigio in pubblico. Il veneto ha poi aggiunto – come riporta Il Mattino – ulteriori dettagli in merito, sottolineando come ormai i due si siano lasciati in maniera definitiva. “Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i ca**i miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno“

