Oriana Marzoli e Luca Onestini stanno insieme?/ Nicole Murgia: “Lo dicono tutti…”

Oriana Marzoli e Luca Onestini potrebbero diventare una delle nuove coppie del Grande Fratello Vip? Il gossip impazza dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia e a ravvivarlo in questi giorni di festa sono state le parole pronunciate da Nicole Murgia in una conversazione privata avuta proprio con l’influencer venezuelana. In particolare, a quest’ultima l’attrice di “Tutti pazzi per amore” ha sottolineato che Luca Onestini pensa che a Oriana Marzoli piaccia Daniele Dal Moro, con il quale effettivamente la sudamericana ha avuto un riavvicinamento recentemente, allontanandosi da Antonino Spinalbese.

George Ciupilan/ Tra l'ex ragazza Samara e la confessione a Luca Onestini...

Di fronte alle affermazioni della Murgia, Oriana Marzoli si è appartata con lei in un angolo della Casa del Grande Fratello Vip, così che nessuno potesse sentire il loro dialogo relativo a Luca Onestini. Raggiunta la piscina presente nella struttura di Cinecittà che li ospita, le due si sono lasciate andare a un fitto conciliabolo sul giovane, con Nicole che ha detto: “Si vede da lontano che tu interessi a Luca, Oriana! Lo dicono tutti”.

Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli si dichiara/ "Mi ha detto che..."

LUCA ONESTINI E ORIANA MARZOLI NUOVA COPPIA AL GRANDE FRATELLO VIP? “MA LUI NON MI PARLA…”

Nel prosieguo del dialogo catturato dalle telecamere e dai microfoni del reality di Canale 5, Oriana Marzoli ha risposto a Nicole Murgia, dicendo di essere dubbiosa circa un’eventuale infatuazione da parte di Luca Onestini nei suoi confronti, anche perché non si spiega il motivo per cui negli ultimi tempi lui non le abbia rivolto la parola: “Mi sono abituata a stare con lui, ma adesso non mi parla”.

Tuttavia, Nicole Murgia ha una sua teoria, riassumibile come di seguito: Luca Onestini sarebbe molto geloso dell’intesa che si è venuta a creare tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e, vedendoli insieme, si sarebbe innervosito. “Lo dicono tutti che a lui piaci”, ha concluso la donna. Se davvero così fosse, come reagirebbe Nikita Pelizon di fronte alle attenzioni – fin qui mentali – che il “suo” Luca Onestini starebbe rivolgendo a Oriana Marzoli?

Nikita Pelizon attacca Luca Onestini/ "Mi hai lasciato la porta aperta per niente.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA