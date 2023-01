Oriana Marzoli, lite con Giaele per Antonino: “È uno stratega”/ Lei sbotta e lo difende: “Scorretta”

Oriana Marzoli e Giaele De Donà: confronto sul comportamento di Antonino Spinalbese

Una nuova clip pubblicata dal canale ufficiale del Grande Fratello Vip getta ulteriore benzina sul fuoco rispetto ad alcuni rapporti già deteriorati all’interno della casa. Ancora una volta protagonista Oriana Marzoli, che nel video in questione cerca di convincere Giaele De Donà sull’amicizia poco trasparente di Antonino Spinalbese. “Non penso che sia molto amico nei tuoi confronti, posso dirti che non mi sembra da vero amico spingerti verso cose che superano i tuoi limiti…”. Inizia così il discorso di Oriana Marzoli nei confronti di Giaele De Donà, che prontamente rispedisce al mittente le accuse: “Ma infatti non mi ha mai spinto, ha detto solo quelle cose in puntata e basta”.

Non ci sta Oriana Marzoli, che rincara la dose cercando quasi con prepotenza la conferma delle sue affermazioni, trovando però un muro da parte di Giaele De Donà che si impone con fare piuttosto infastidito in difesa di Antonino Spinalbese. “Sto zitta solo per te, non per lui. Tu non c’entri, non hai fatto niente. Una persona se realmente ci tiene non ti fa fare certe cose. Tu non l’hai fatto, ma lui ci ha provato…“. Continua così l’accusa di Oriana Marzoli, che non si arrende di fronte al dissenso della coinquilina.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà rispetto alla presunta poca trasparenza come amico di Antonino Spinalbese è andato avanti per un po’, con la showgirl venezuelana convinta delle sue idee. “Se a te va bene così perfetto, posso dire che a me sembra uno stratega“, ha aggiunto Oriana, scatenando una reazione ancora più nervosa da parte di Giaele De Donà: “Ma cosa stai dicendo? Puoi parlare delle cose che ha detto in puntata, ma basta, finisce lì”.

Dopo l’ennesimo scambio di opinioni per nulla tranquillo, Giaele De Donà sbotta in maniera piuttosto eloquente: “Basta, non ti dirò mai più nulla: se devi fare una tua interpretazione scorretta non ti dirò più nulla.”, accompagnando le parole con il gesto di alzarsi per andare via. Nonostante l’evidente fastidio e imbarazzo della coinquilina, Oriana Marzoli non accenna a placare toni e argomentazioni. Sul finire della clip, anche Nicole Murgia interviene nel tentativo di spiegare con parole più blande la tesi della showgirl venezuelana, trovando però la medesima chiusura da parte di Giaele De Donà.

