Orietta Berti, Quando ti sei innamorato/ Sfida ai giovani! In classifica vola “grazie” al suo Osvaldo

Comunque vada Orietta Berti resterà una delle protagoniste di questo Festival di Sanremo 2021. Con la sua canzone dedicata al marito Osvaldo, Quando ti sei innamorato, ha ottenuto giudizi benevoli, oltre ad entrare nella top ten della classifica generale. Il testo, la sua interpretazione e la sua originalità hanno dato ottimi frutti. Da più parti si leggono commenti positivi sul brano di Orietta Berti, una canzone che fa trasparire tutte le emozioni e i sentimenti della cantante, che sottolinea l’importanza della passione e degli intrecci del destino. Un amore grande, in cui anche l’assenza e le lacrime fanno la loro parte. Sul palco la Berti si mostra scintillante e orgogliosa del suo stile, del suo portamento. Ecco quindi la sfida ai più giovani, anche da un punto di vista tecnico, rifiutando la tecnologia e l’autotune. Verrà premiata la sua scelta?

Orietta Berti al Festival di Sanremo con Quando ti sei Innamorato: in un certo senso ha già vinto

Di sicuro sentiremo a lungo la sua canzone. Quando ti sei innamorato è già un tormentone tra i fan, ma anche i critici e i commentatori televisivi hanno confermato all’unisono le buone sensazioni tratte nelle prime serate. E nella puntata delle cover, Orietta Berti, è andata ancora meglio. L’omaggio a Sergio Endrigo lascia il segno con Io che Amo solo te, fa vibrare i cuori alle vecchie generazioni e strizza l’occhio alle nuove. Stasera, in occasione della quarta puntata, Orietta Berti torna col suo brano dedicato al marito Osvaldo.

“Quando ti sei innamorato, perduto, da allora niente è cambiato. Quando mi hai detto “ti amo” confuso dicesti non vado lontano, io resto con te”. Per un’altra esibizione ricca di passione. Chiaramente senza autotune, come l’artista ha orgogliosamente fatto notare nelle interviste in tv: “Io ho cantato con un microfono normale, senza l’aiuto dell’intonazione come usano quasi tutti qua. Bisogna dirla questa cosa qui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA