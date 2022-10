Origin addio: arriva EA app/ La software house americana annuncia la rivoluzione

Origin, la nota applicazione di videogiochi, sta per andare in pensione, per lo meno su pc. Come si legge sul sito dei colleghi di Hdblog.it, la EA ha lanciato la sua nuova applicazione chiamata semplicemente “EA app”. Dopo i test delle ultime settimane, il nuovo software è ormai a tutti gli effetti attivo, e promette “un’esperienza di gaming più veloce, affidabile e semplificata” così come fatto sapere dalla stessa azienda. Premessa, per ora Origin continua a funzionare su pc, ma la software house americana ha comunque fatto sapere che “presto” scatteranno gli inviti per effettuare appunto la migrazione verso la nuova piattaforma. Inoltre la società ha fatto sapere che tutti i salvataggi, così come la libreria dei giochi e degli acquisti, nonché la propria lista di amici, si trasferiranno in automatico da una piattaforma all’altra, di conseguenza non sarà necessario reinstallare i giochi già presenti sul pc.

EA, ricorda Hdblog.it, aveva annunciato l’intenzione di accantonare Origin per lasciare spazio alla nuova applicazione già due anni fa, di conseguenza si è trattato di un processo di sviluppo alquanto lungo, magari rallentato anche dalla pandemia di covid. In merito alla presenza di EA app sui computer di casa Apple, quindi su sistema operativo macOS, per ora non vi è notizia, ma è molto probabile che a breve verrà introdotta anche per i pc di Cupertino, evitando così di tagliare fuori una grande fetta di videogiocatori.

EA DICE ADDIO AD ORIGIN E LANCIA EA APP: “ABBIAMO LAVORATO SODO…”

“Abbiamo lavorato sodo per rendere il passaggio all’EA app il più semplice possibile per i nostri giocatori Origin – è la comunicazione che EA sta mandando agli utenti Origin in merito al lancio della nuova app – a breve ti invieremo un invito a trasferirti e, quando lo riceverai, tutti i tuoi giochi e i tuoi contenuti, inclusi quelli installati in precedenza, saranno pronti ad aspettarti nell’EA app. I tuoi salvataggi locali e cloud verranno trasferiti, garantendoti la possibilità di riprendere dal punto in cui eri arrivato. Anche la tua lista amici verrà trasferita, quindi non dovrai preoccuparti di ricordare tutti gli ID giocatore”. Nel caso in cui l’invito di EA non vi fosse ancora arrivato, a questo indirizzo potrete scaricare manualmente la nuova applicazione.

