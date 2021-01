Ornella Muti/ Ombrello col manico fallico: “Mi protegge dai co*oni” (Domenica In)

Ornella Muti farà parte questo pomeriggio del ricco parterre di ospiti di “Domenica In”, il tradizionale appuntamento del weekend sulla rete ammiraglia del servizio pubblico: la quasi 66enne attrice italiana, nota negli ultimi tempi anche per via della sovraesposizione mediatica della figlia Naike Rivelli, sarà infatti tra le protagoniste al femminile del salotto televisivo di Rai 1 di Mara Venier assieme a un’altra vera e propria ‘musa’ del cinema italiano quale Gina Lollobrigida.

E la nuova ospitata della Muti sarà dunque l’occasione non solo per aprire il baule dei ricordi e di una carriera lunghissima, ma pure per parlare di attualità e per svelare alcuni aneddoti ancora inediti: e a proposito di amarcord e nostalgia, proprio negli ultimi giorni attraverso i propri profili social l’attrice capitolina ha ri-postato uno scatto della figlia Naike che mostrava un intenso abbraccio tra la madre e Pino Daniele in occasione dei primi cinque anni dalla sua scomparsa. Va ricordato infatti che, parlando di muse, la Muti fu la protagonista del bel videoclip di “Che Dio ti benedica”, uno dei tanti successi del cantautore napoletano e che usciva nei primi Anni Novanta.

ORNELLA MUTI TORNA A “DOMENICA IN”: APRIRA’ IL BAULE DEI RICORDI?

Intanto, in attesa della partecipazione di questo pomeriggio a “Domenica In” di Ornella Muti, negli ultimi giorni ha destato molta ilarità e qualche pensiero malizioso una Storia Video apparsa sul profilo Instagram di Naike Rivelli e riportata dal quotidiano Il Tempo (qui il link) in cui riprende la madre dopo una giornata di shopping a base di… ombrelli. “Mamma, chi è l’artigiano che fa gli ombrelli più fighi di tutti?” chiede la figlia con la Muti che risponde cantando “Mario Talarico” e riferendosi al noto artigiano partenopeo.

Mostrando poi alcuni degli ombrelli acquistati, passa in rassegna anche uno con un manico fallico che l’attrice definisce un “paraca**ate, dato che oggi faccio una passeggiata in Corso Como”, aggiungendo che le servirà così per proteggersi non solo dai “co***oni” ma anche dalle “ca**ate” tra le risate di Naike che poi interrompe la Storia ed evita eventualmente alla madre di dire quali fossero i destinatari sulla sua ironica invettiva.



