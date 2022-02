Ornella Muti, tutti i suoi flirt/ Da Alessio Orano, Fabrice Kerhervé a Federico Fachinetti

CHI SONO ALESSIO ORANO, FABRICE KERHERVÉ, FEDERICO FACHINETTI, EX DI ORNELLA MUTI

Alessio Orano, Fabrice Kerhervé, Federico Fachinetti sono i tre amori più noti di Ornella Muti. La vita sentimentale dell’attrice è stata piuttosto movimentata. La classe 1955 si è sposata per la prima volta con Alessio Orano, anche se la sua storia d’amore più grande, probabilmente, è quella che ha vissuto dal 1988 al 1996 con Federico Fachinetti, suo secondo marito e padre dei figli Carlina e Andrea. Della loro storia d’amore non si hanno moltissime informazioni, di certo sono legatissimi alla famiglia che hanno costruito insieme e consolidato nel corso degli anni, nonostante la rottura.

La figlia Carolina, oltretutto, ha recentemente dovuto fare i conti con la perdita del compagno Andrea, tragicamente scomparso per via di un tumore al cervello. In seguito, Ornella Muti, è stata legata a Fabrice Kerhervé, un business man francese per cui prova ancora grande affetto benché i due non stiano più insieme.

GLI EX DI ORNELLA MUTI: CON FABRICE LA DISTANZA TRA I MOTIVI DELLA ROTTURA

Ornella Muti e Fabrice Kerhervé sono stati insieme per dodici anni. Tra i due sembrava esserci un grandissimo feeling e la loro storia pareva destinata a durare per sempre. Tuttavia la distanza fra i due ha finito per influire negativamente sulla coppia. Infatti Fabrice Kerhervé, benché fosse spesso in Italia, viveva e vive tuttora in Spagna. In un’intervista di qualche anno fa, Ornella Muti aveva raccontato di essere estasiata dalla storia che aveva costruito con il business man di origine francese, nonostante fosse finita.

“Io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò di un altro lui prova lo stesso sentimento. Ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco”, aveva raccontato l’attrice italiana ai microfoni del noto settimanale Grazia. Non a caso, non molto tempo dopo quella intervista, complice anche la pandemia, la storia tra i due era giunta al capolinea, e in seguito hanno preso strade differenti.



