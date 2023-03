Ornella Vanoni a Belve: “Gino Paoli mi definisce smollata? Lui peggio di me a Sanremo…”/ “Come a casa sua…”

Ornella Vanoni a Belve risponde a Gino Paoli: “Se ci sono rimasta male? Sarebbe meglio che non parlasse…”

L’ultima puntata di Belve, noto programma condotto da Francesca Fagnani, sarà impreziosita da contributi e aneddoti di artisti di indubbio spessore; tra questi spicca Ornella Vanoni. L’intramontabile icona della musica si è concessa al faccia a faccia con la conduttrice svelando numerosi retroscena sui suoi trascorsi sentimentali e professionali, con un accenno particolare su Gino Paoli, suo ex compagno.

Stando al video proposta in anteprima dal canale ufficiale Rai, Francesca Fagnani avrebbe incalzato Ornella Vanoni in merito ad una recente dichiarazione di Gino Paoli. “Si è smollata con l’età ora sente l’urgenza di raccontare anche cose che sarebbe meglio che non dicesse, ci è rimasta male?” Questa la domanda della conduttrice, con l’artista che sorridente ha risposto senza peli sulla lingua chiamando in causa quanto accaduto sul palco del Festival di Sanremo. “Anche lui sarebbe meglio che non parlasse, come a Sanremo per quello che ha cercato di raccontare…“.

Ornella Vanoni commenta l’ironia di Gino Paoli: “Lui ironico? Poverino…”

Il riferimento di Ornella Vanoni è chiaramente alla querelle che si è scatenata dopo l’edizione 2023 del Festival di Sanremo in merito al racconto di Gino Paoli sul conto della moglie di Little Tony, il tutto chiaramente in diretta. “Come se fosse a casa sua lui, si è dimenticato che era a Sanremo: ha visto Morandi e gli è partita quella roba lì. Non andava fatto, Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via“. Ornella Vanoni non entra dunque nel merito di quelle dichiarazioni di Gino Paoli – che indignarono la famiglia di Little Tony – ma critica comunque in maniera nemmeno tanto velata le intenzioni del cantautore.

Verso la conclusione dello spezzone proposto in anteprima con una breve clip, Ornella Vanoni commenta ancora le parole di Gino Paoli, questa volta però in merito alla sua personale visione ironica. “Ha detto che lui è ironico ma non viene capito? Io sono ironica, lui no. Di me questa ironia si vede e si sente, di lui proprio no; però se vuole essere ironico poverino, non diamogli contro“. Per il prosieguo dell’intervista relativa anche ad altri temi non resta che attendere la messa in onda dell’ultima imperdibile puntata di Belve con Francesca Fagnani alla conduzione.











