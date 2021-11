Ornella Vanoni è ammalata/ Tweet ai fan: “Ho una normale influenza”

Ornella Vanoni ha scritto un tweet rivolto a tutti i suoi fan circa le sue condizioni di salute, visto che recentemente aveva dovuto rinunciare alla co-conduzione per una sera del programma “Le Iene” insieme a Nicola Savino, venendo sostituita all’ultimo minuto da Elena Santarelli, showgirl e moglie dell’ex bomber della Lazio Bernardo Corradi. In quella circostanza era emerso che l’artista non era in grado di apparire davanti alle telecamere di Italia Uno per via di un forte attacco influenzale, con Savino che ha precisato che la puntata con Ornella nelle vesti di conduttrice è da considerarsi soltanto rimandata.

Da quel momento, poi, non erano pervenuti ulteriori aggiornamenti in merito alla Vanoni e sul web e sui social network in molti avevano cominciato a interrogarsi e a dirsi preoccupati per via di questo silenzio prolungato, che per qualcuno iniziava a suonare come sospetto. Così, ci ha pensato la stessa cantante a dissipare ogni dubbio e a mettere a tacere le indiscrezioni incontrollate sul suo conto, mediante un tweet che ha rasserenato i suoi ammiratori. Queste sono state le sue parole: “Grazie a tutti per l’affetto che mi state dimostrando! Sto bene, nulla di grave, solo una normale influenza. Ornella”.

ORNELLA VANONI COLPITA DA INFLUENZA, ELENA SANTARELLI: “NESSUNO LA PUÒ SOSTITUIRE”

Inevitabilmente, in pochi minuti il messaggio pubblicato su Twitter dalla voce femminile del tormentone estivo “Toy Boy“, cantato insieme al duo rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e formato da Colapesce e Dimartino, è divenuto virale e ha raccolto moltissimi commenti e reazioni.

D’altro canto, Ornella Vanoni è unica e inimitabile e rappresenta un’autentica colonna portante della musica italiana, come ha avuto modo di sottolineare proprio Elena Santarelli a “Le Iene”: “Spensieratezza, divertimento e riflessione, Le Iene hanno sempre rappresentato questo. Arrivo in anticipo per sostituire la grande Ornella Vanoni, ma non potrò mai sostituirla in verità, lei è Ornella! Per stasera sono pronta a divertirmi, sapendo che la mia amica Alessia farà il tifo per me!”.

