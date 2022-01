Ornella Vanoni, incidente in treno/ “Ho urlato, dolori atroci: non potevo camminare”

Brutto incidente per Ornella Vanoni, vittima di una spiacevole disavventura che l’ha costretta a letto, dolorante, per diversi giorni. La celebre cantante ed attrice, è stata vittima di un incidente in treno e solo dopo essersi ripresa ha fatto ritorno sui social dove ha raccontato quello che ha dovuto passare in questo ultimo mese. Poco prima delle feste natalizie, mentre si trovava in treno diretta a Roma sarebbe caduta restando vittima di un brutto incidente. Ad attenderla nella Capitale c’era il collega Claudio Baglioni, del quale era ospite nello show Uà che non poteva assolutamente saltare e per cui ha dovuto fare uso di medicinali per potersi esibire.

Ornella Vanoni e Valentina Cortese, ex di Giorgio Strehler/ "Aveva molti vizi"

I giorni più duri sono stati quelli immediatamente successivi, come emerso dal racconto dell’artista che su Instagram ha spiegato il motivo del suo silenzio: “Vi volevo raccontare cosa mi è successo”, ha esordito, prima di cimentarsi nel racconto vero e proprio: “Andavo a Roma per cantare con Baglioni in treno quando a causa di uno scossone sono caduta. Ho preso una botta alla schiena, che male, ho urlato dal dolore”.

ORNELLA VANONI, INCIDENTE IN TRENO: COME STA?/ “Un balzo, la caduta e la botta…”

Ornella Vanoni, incidente in treno: il racconto sui social

Nonostante l’incidente in treno, Ornella Vanoni ha spiegato di aver preso dei farmaci per poter prendere parte all’ospitata da Claudio Baglioni: “ma seduta perché in piedi non potevo stare”, ha precisato. Una volta fatto ritorno a Milano però il dolore è diventato così insopportabile da essere stata costretta a letto per quattro settimane: “Due settimane di dolori atroci, due un po’ meno”.

Durante questo periodo, ha spiegato, “Ho preso tanti anti infiammatori, ho fatto ginnastica riabilitativa e ora già sto meglio”. Prima, tuttavia, non era neppure in grado di camminare o alzarsi da sola dal letto. “Mi hanno dato anche un girello con le ruote per camminare”, ha aggiunto. A sopraggiungere, oltre il dolore, è stata anche la tristezza contro la quale ha dovuto combattere: “Faccio di tutto per non essere triste, cerco di prendere forza e non piangere, è successo durante le feste, ero sola. Tutti erano partiti, potevo anche piangere, forse due lacrime sono uscite. Per fortuna anche da lontano mi amano”, ha chiosato.

Gino Paoli e Giorgio Sthreler, amori Ornella Vanoni/ "Il mio primo amore era sposato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA