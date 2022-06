Ornella Vanoni/ “Lucio Dalla? Intelligenza e talento me l’hanno fatto apparire bello”

Ornella Vanoni, il ricordo di Lucio Dalla

Ornella Vanoni è tra gli ospiti di “Dallarenalucio“, l’evento musicale dedicato a Lucio Dalla e trasmesso venerdì 3 giugno 2022 in prima serata su Rai1. L’interprete italiana nel ricordare il grande amico e collega ha rivelato: “la prima volta che ho sentito Lucio ho capito che dietro c’era un immenso talento. Mi ha sempre ringraziata per avergli detto: “Lucio, se continui a divertirti non arrivi da nessuna parte”. Tutta quell’intelligenza e quel talento me lo hanno sempre fatto apparire bello”.

La Vanoni, sempre schietta e diretta, continua a divertire il pubblico durante le sue interviste. Ospite di Domenica In da Mara Venier, la cantante non appena è arrivata in studio ha ripreso la zia Mara dicendole: “che facciamo? Che ne so… Sono qui da ore… Ho detto al mio cane, che è rimasto in albergo: ‘Ondina, ti giuro, torno tra un’ora’. Alle 22:30 parte prima il tavolo, poi il divano… E poi finalmente canto. Ma quando torno, il mio cane sarà svenuto…”. La Venier allora ha replicato: “perché non canti subito?” con la Vanoni che non si è tirata indietro, anzi ha detto: “guarda, mi fai un piacere enorme…”.

Ornella Vanoni ha bacchettato Mara Venier in occasione dello speciale “Domenica In Show”. La cantante arrivata in studio molto tardi ha chiesto alla conduttrice di cantare subito stanca della lunga attesa. La Venier non si è tirata indietro, anzi ha chiamato il pianista per farla esibire, ma le cose sono andate per le lunghe e la Vanoni si è nuovamente lamentata “ma non dovevo cantare?”. Alla fine la Vanoni si è esibita regalando come sempre una performance all’altezza del suo nome.

Artista unica e divertente, la Vanoni dalle pagine de La Repubblica.it ha parlato della sua fisicità: “quando andavo a fare le vacanze a Paraggi da ragazza, avevo un sacco di spasimanti che mi dicevano che avevo il culo d’oro. Per molti anni non ci ho pensato granché, finché non ho iniziato ad apprezzare almeno quella parte di me e ho capito che emanavo un certo erotismo”.

