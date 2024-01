Ornella Vanoni, nuovo attacco a Rosanna Fratello/ “Carriera? Scritto in fronte che non ce l’avrebbe fatta”

Rosanna Fratello dopo il Grande Fratello 2024 nel mirino di Ornella Vanoni: duro attacco

Non c’è pace per Rosanna Fratello e non solo quando era dentro la Casa del Grande Fratello 2024 ma anche adesso che è stata eliminata. Dopo le frecciatine di Loretta Goggi sul suo modo di cantare un’altra big della musica italiana, Ornella Vanoni non ha risparmiato parole al veleno contro la collega. Ospite come ogni domenica da Fabio Fazio a Che tempo che fa, infatti, l’interprete di Senza fine, tra un aneddoto e l’altro ha stroncato le doti canore della cantante.

Nel dettaglio, Ornella Vanoni ha attaccato Rosanna Fratello mentre raccontava un aneddoto circa la fine della collaborazione con il suo discografico di allora: “Non mi seguiva più. Mi disse ‘guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…’. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito ‘vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!” Fabio Fazio, spiazzato, ha cercato di mitigare l’attacco della cantante alla collega, dicendo che comunque ha avuto una carriera importante e di grande successo, ma Ornella Vanoni imperterrita ha continuato: “Successo? Eh, una canzone, ‘Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera’. Una! Via quella, via. Questa rivalità? Ma quale rivalità. Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte.”

Ornella Vanoni e la rivalità decennale con Rosanna Fratello: nuovo attacco a Che tempo che fa

Il nuovo attacco di Ornella Vanoni a Rosanna Fratello è solo l’ultimo di una lunga serie. L’anno scorso, ospite ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 aveva rivelato: “50 anni che la Vanoni probabilmente è gelosa, non lo so. È una voce che circola ormai da molti anni. Mi dispiace molto per lei, io non le ho tolto nulla, sono una cantante del popolo, alla pari del pubblico. Questa voce c’è sempre stata nell’aria, però a me non cambia nulla, mi dispiace per lei.”

Ornella Vanoni, invece, da parte sua non ha mai smesso di lanciarle frecciatine come l’ultima nel programma di Fabio Fazio. La cantante milanese, ormai, è presenza fissa nel talk di La7 Che tempo che fa. A quasi 90 anni e senza mezzi termini, l’artista si racconta sempre in maniera sincera e schietta rivelando sempre aneddoti choc come quando ha confessato che a Capodanno voleva morire.











