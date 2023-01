Oroscopo 2023 di Paolo Fox, i segni flop / Amore, lavoro e fortuna

Oroscopo 2023 a cura di Paolo Fox: Il sussidiario.net stila la classifica dei segni flop

Con l’arrivo del nuovo anno, ai microfoni di Domenica in Paolo Fox illustra l’oroscopo 2023, con le previsioni su amore, lavoro e fortuna relative ai 12 mesi dello zodiaco. E sulla base delle stesse, Il Sussidiario é in grado di stilare, oltre alla classifica dei segni top e quella dei segni up & down, anche una classifica dei segni “flop“, o che avranno dinanzi degli scogli da superare nel corso del nuovo anno. Certi, comunque, che il destino non sia scritto nelle stelle, ma dentro di sé e dalla propria forza di volontà.

Classifica oroscopo 2023 di Paolo Fox: i segni top / Amore, lavoro e fortuna

La classifica dei segni flop, relativa all’oroscopo 2023 di Paolo Fox, si apre con i Gemelli. “Per i Gemelli- fa sapere Paolo Fox-, ci sarà un Saturno particolare da marzo. Bisognerà farsi riconoscere ciò che è stato fatto. Il vero problema è che vi siete persi, lottando per farvi valere. Attenzione alle questioni legali e dispute”. Le previsioni astrologiche, poi, proseguono: “Da aprile ci sarà una bella Venere, che significa amore e voglia di riscatto. Dimenticate chi vi ha fatto un torto. Gennaio, febbraio, marzo e aprile sono i mesi più utili per concorsi in ballo o prove importanti. Saturno dissonante potrà portare a qualche cambiamento. Servirà chiarezza”.

Classifica oroscopo 2023 di Paolo Fox: i segni up & down / Amore, lavoro e fortuna

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

L’oroscopo 2023 a cura di Paolo Fox, vede, poi, sempre tra i segni flop il Leone:

“Per chi è nato sotto il segno del Leone, sottolinea Fox, “questo 2023 parte con un Giove complice, che in astrologia rappresenta le piccole e grandi fortune, che si potrà trovare soprattutto sul fronte lavoro”. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare: ” Sono previsti accordi importanti tra marzo, aprile e giugno. C’è stato un Saturno in opposizione, che se ne andrà dal 7 marzo. Piano piano diventerete più ragionevoli dopo esser stati un po’ polemici”.

Paolo Fox è fidanzato?/ "No, al momento sono single: ma per fortuna a casa ho..."

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Tra i segni flop, secondo l’oroscopo 2023 di Paolo Fox, anche…

E ancora, l’oroscopo 2023 a cura di Paolo Fox vede poi in classifica il segno dei Bilancia: “è stato un dicembre un po’ stancante -esordisce l’astrologo-. Per quanto riguarda l’amore ci sarà Giove in opposizione: c’è un eccesso di ansia e bisognerà essere un po’ più fluidi, poi Giove inizierà un transito interessante. Sarà un inizio di anno un po’ faticoso ed aprile sarà un mese particolare per quanto riguarda le relazioni, poi ci sarà un grande recupero tra giugno e luglio, soprattutto per lavoro e fortuna. Bisognerà levare dalla vita la sensazione di disagio”. Il consiglio dell’astrologo: “Allargate le conoscenze e cercate di spostarvi se è possibile, cercando di trascorrere del tempo fuori dal solito ambiente”.

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4

Acquario

A completare la classifica dei segni, secondo l’oroscopo 2023 di Paolo Fox, poi, habemus l’Acquario. “Venere sarà nel segno a gennaio e febbraio e porterà un po’ di adrenalina nei rapporti. Stucchizzerà emozioni e carburerà sentimenti intriganti”. Tuttavia, prosegue l’astrologo star della TV, ” Solo a giugno ci sarà una Venere in opposizione, meglio evitare discussioni. Mercurio sarà buono per idee e lavoro a gennaio”.

Amore: 4 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

L’andamento delle previsioni astrologiche si focalizza su tre sfere, e oltre agli affetti e l’amore, quella del lavoro che comprende anche lo studio, le faccende domestiche, la casa, i progetti, le finanze e la formazione, e quella della fortuna che oltre al rapporto con la dea bendata, comprende anche la salute, la forma fisica e mentale

© RIPRODUZIONE RISERVATA